Генпрокуратура: Число фейков в Сети значительно выросло за время пандемии

Генпрокуратура фиксирует значительный рост числа фейков в интернете в связи с пандемией коронавируса. Об этом сегодня в Москве на полугодовой коллегии ведомства заявил Генеральный прокурор Игорь Краснов.

По его словам, за несколько месяцев в органы прокуратуры поступило свыше 340 уведомлений о распространении недостоверной информации. В целях ее блокировки в Роскомнадзор направлено 153 требования. Для сравнения за аналогичный период 2019 года их было всего 6.

По итогам рассмотрения 219 требований прокуроров заблокировано свыше 4 тысяч сайтов. С более чем 25 тысяч ресурсов противоправные сообщения были удалены. Также, как сообщил Игорь Краснов, при незначительном снижении общего числа преступлений в стране число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось почти на 92 процента.