Генпрокурор потребовал добиваться реального восстановления прав россиян

Необходимо поставить точку в вопросе обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. Об этом глава надзорного ведомства заявил на итоговой полугодовой коллегии Генпрокуратуры. Обращаясь к подчиненным, он обратил внимание на то, что "крайне важно добиваться, чтобы любое надзорное мероприятие, каждая ситуация, с которой к вам пришли люди, имели конечный результат в виде реального восстановления нарушенного права".

Всего за 6 месяцев 2020 года прокурорами выявлено свыше 64 тысяч нарушений о пенсионном законодательстве, охране прав инвалидов и престарелых. При этом мерами реагирования более 11 тысячам человек оказана помощь. В результате обеспечены их жилищные права, право на реализацию социальных льгот, пенсий и другую господдержку. В ряде случаев потребовалось вмешательство прокуроров для получения ветеранами единовременных выплат ко Дню Победы, предусмотренных указом президента.

Как было отмечено на коллегии, в числе приоритетных направлений работы прокуроров остается и исковая деятельность по защите прав граждан и прежде всего детей. Так, в суды общей юрисдикции было направлено более 273 тысяч заявлений на сумму свыше 16,6 млрд рублей. Возросло и количеств прокурорских исков о возмещении причиненного преступлениями ущерба. За шесть месяцев их было подано 7,3 тысячи на 12 млрд рублей.