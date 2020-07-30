Глава Google опроверг сотрудничество с китайскими военными

Google не сотрудничает с китайскими военными. Об этом заявил директор корпорации Сундар Пичаи. Его пригласили в конгресс США. Законодателей интересовало, какое содействие американская компания оказывает КНР. В частности, речь шла о китайском истребителе пятого поколения J-20. Пичаи ответил, что информация об участии Google в данном проекте "не соответствует действительности".

Глава корпорации также подчеркнул, что ранее подобные вопросы ему уже задавали в Пентагоне. "Мы разъясняли, чем занимаемся в Китае. Мы не работаем с китайскими военными", - цитирует Пичаи ТАСС. Отметим, что на неудобные вопросы конгрессменов, в рамках антимонопольного расследования, сейчас отвечают главы компаний Amazon, Facebook и Apple.