Глава Совета муфтиев России поздравил с праздником Курбан-байрам

Председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России, муфтий Равиль Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Он также выразил надежду на то, что верующие правильно восприняли введенные ограничения его празднования, вызванные пандемией коронавируса.

- От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России, всего нашего духовенства и себя лично я сердечно поздравляю всех вас с великим торжеством мусульман - светлым праздником Ид аль-адха, Курбан-байрамом! - цитирует его поздравление агентство ТАСС. - Сегодняшняя реальность такова, что обеспечение безопасности заключается в ограничении очного общения, отказа от скопления большого количества людей. Уверен, что мои единоверцы во всем мире правильно оценили ограничения, введенные в празднование Курбан-байрама и совершение хаджа.

Но карантин, по его словам, не отменяет чувств благодарности и смирения перед Всевышним, праздничные одежды и улыбки на лицах, радость в душе. И праздник лучше провести со своими близкими домочадцами.

Утренняя праздничная молитва в Курбан-байрам состоялась в Соборной мечети без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. При этом допуск прихожан в мечети Москвы возобновлен с 6 июня 2020 года, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.