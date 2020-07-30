Инвесторов заставят исполнять соглашения по модернизации портов

Как следует из документа, соглашение о реализации инвестиционного проекта должно включать "обязательства инвестора осуществить деятельность, предусмотренную соглашением, в установленные соглашением сроки; обязательства инвестора осуществить инвестиции, в том числе капитальные вложения, в объеме и сроки, которые предусмотрены соглашением".

Также в закон предполагается включить ответственность инвестора за неисполнение принятых обязательств по реализации инвестпроектов. Основаниями для наступления ответственности будут считаться невыполнения инвестором деятельности в сроки, предусмотренные соглашением и отсутствие предусмотренных инвестиций, в объеме и сроки, предусмотренные соглашением.

"В последнее время в морских портах увеличилось число инвестиционных проектов, реализация которых приостановлена инвестором на неопределенный срок. В связи с этим земельные участки, предоставленные инвесторам ‎для реализации проектов, ими не используются", - говорится в пояснительной записке.

В частности, из-за отсутствия возможности финансирования инвесторами приостановлена реализация 4 проектов на Дальнем Востоке и 2 проектов в Азово-Черноморском бассейне. При этом законодательные механизмы урегулирования взаимоотношений с инвестором, не реализующим проект в установленный срок, отсутствуют, подчеркивают в Минтрансе.

Строительство или реконструкция объектов инфраструктуры морского порта выполняется на основании декларации, разработанной инвестором и согласованной Росморречфлотом. Документ разрабатывается в соответствии с Типовым положением по разработке и составу ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования в строительство предприятий, зданий и сооружений.

Но декларация носит рекомендательный характер и не устанавливает какие-либо обязательства инвестора по реализации инвестиционного проекта. "Нормативное закрепление требований к содержанию декларации и порядку ‎ее согласования до настоящего времени не осуществлено", - указывают в Минтрансе.

Как предполагается, законопроект вступит в силу через полгода после его официального опубликования.