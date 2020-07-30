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30.07.2020 19:15
Рубрика: Экономика

Истек срок для подачи деклараций госслужащими

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8222)
Срок подачи декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах госслужащих и других людей, кто обязан сообщать такие сведения о себе и своей семье, в этом году истекает 1 августа (срок был сдвинут c апреля из-за пандемии).
В этом году срок подачи декларации о доходах и имуществе госслужащих был перенесен на 1 августа из-за пандемии. Фото: iStock

Если декларация за отчетный 2019 год до 1 августа включительно не представлена, то такое лицо подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия, предупреждают в минтруде.

Теперь все сведения должны быть поданы через специальное программное обеспечение "Справка БК". В результате изменения сроков у всех обязанных заполнять такие отчеты появилось дополнительное время на ознакомление с этой программой.

Если декларация за отчетный 2019 год до 1 августа включительно не представлена, то такое лицо подлежит увольнению в связи с утратой доверия

Юристы предупреждают: большинство ошибок в декларациях обычно допускают из-за небрежности или невнимательности. Однако такого понятия, как "непреднамеренная ошибка", для этого случая не существует. И если величина вольно или невольно сокрытого превысит 20 процентов дохода семьи декларанта, у него будут серьезные проблемы.

30 тысяч деклараций госслужащих, поданных в 2019 году, содержали ошибки и недостоверные данные. Были уволены по утрате доверия 900 человек

"Чиновники не будут наказаны за недостоверные сведения в декларации, если отображенная в ней информация основывалась на ошибочных документах от банков, государственных структур, например, банков или БТИ", - объясняет ситуацию юрист Юрий Капштык.

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