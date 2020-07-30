Если декларация за отчетный 2019 год до 1 августа включительно не представлена, то такое лицо подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия, предупреждают в минтруде.
Теперь все сведения должны быть поданы через специальное программное обеспечение "Справка БК". В результате изменения сроков у всех обязанных заполнять такие отчеты появилось дополнительное время на ознакомление с этой программой.
Юристы предупреждают: большинство ошибок в декларациях обычно допускают из-за небрежности или невнимательности. Однако такого понятия, как "непреднамеренная ошибка", для этого случая не существует. И если величина вольно или невольно сокрытого превысит 20 процентов дохода семьи декларанта, у него будут серьезные проблемы.
"Чиновники не будут наказаны за недостоверные сведения в декларации, если отображенная в ней информация основывалась на ошибочных документах от банков, государственных структур, например, банков или БТИ", - объясняет ситуацию юрист Юрий Капштык.