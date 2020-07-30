Старшего участкового Сергея Юрьева знает не только родное Кенозерье, но и вся страна: он сыграл самого себя в известной картине Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", не раз становился героем публикаций "РГ". Только раньше он был майором, а теперь - подполковник полиции. Участкового повысили в звании за спасение троих рыбаков, которые ранней весной чуть не утонули в ледяной воде.

В тот день Сергей Юрьев обедал в своем доме в деревне Погост, когда прибежал его девятилетний сын Никита: "На озере кто-то зовет на помощь!". Участковый тут же помчался туда на машине. Оказалось, лодка с тремя рыбаками стала тонуть.

К тому моменту из воды торчал только ее нос, а люди уже были в воде, держались из последних сил. Полицейский прыгнул в лодку-казанку и направился к терпящим бедствие. Доставил всех к берегу, а потом отвез домой. "В воде рыбаки оказались по неопытности: втроем встали на одну сторону лодки, - пояснил Сергей Юрьев.Участковый служит в Кенозерье уже четверть века, и за это время стал по-настоящему народным. Его участок - 35 сел и деревень в Плесецком районе Поморья, на территории нацпарка "Кенозерский". В каждом уголке его давно считают своим и чуть что - зовут на помощь.

Участковый Сергей Юрьев в Кенозерье служит уже четверть века. Его участок - 35 сел и деревень в Плесецком районе Поморья

Приказом министра внутренних дел РФ за спасение утопающих Юрьеву присвоили очередное специальное звание на одну ступень выше предусмотренного по должности.