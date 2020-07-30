Доноров крови будут тщательней проверять на наличие инфекций. Так, отказать навсегда в донации организация службы крови сможет на основании не только положительного, но повторного сомнительного результата анализа крови, а попасть снова в ряды доноров после временного отвода в большинстве случаев разрешат лишь через четыре месяца.

Соответствующие требования включены в новые правила проведения медобследования доноров крови для допуска к донации, разработанные минздравом. Документ размещен для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Основное новшество в том, что теперь донорскую кровь будут проверять на антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (анти-НВс). Как пояснили в минздраве, это связано с распространением скрытой формы течения болезни, которая очень сложно диагностируется. Раньше при обследовании выявляли лишь поверхностный антиген гепатита B. Это действительно главный маркер острой или хронической инфекции, но он не всегда позволяет определить ее в латентном состоянии. Новое требование исключит любую возможность заражения реципиентов гепатитом B.

По новым правилам в случае сомнительных анализов на наличие инфекции донору будет сделан отвод на 120 дней, после чего его пригласят на новое обследование. Однако при повторном тестировании исследуемый образец крови при неопределенном результате будет считаться положительным, а отвод от донорства крови и ее компонентов будет уже постоянным.

"Установление клинического диагноза донору не входит в задачи службы крови", в то же время она "несет ответственность за качество и безопасность заготовленной крови и ее компонентов для здоровья реципиента", поэтому "для принятия решения не существует принципиальной разности, присутствует в организме донора вирус или реактивность сыворотки связана с неспецифической реакцией, обусловленной какой-либо иной патологией органов", говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Поводом для отказа в донации теперь могут стать возраст младше 20 лет и масса тела меньше 70 килограммов, раньше потенциальному донору достаточно было быть совершеннолетним и весить от 50 килограммов.

Абсолютными противопоказаниями остаются такие серьезные заболевания, как ВИЧ, сифилис, туберкулез, все вирусные гепатиты, онкология, болезни крови. В доноры не возьмут при наличии психических расстройств, инвалидности I и II группы. Запрещено сдавать кровь при низком или высоком артериальном давлении, слабом пульсе, температуре выше 37 градусов, беременности, в течение 10-30 дней после вакцинации (зависит от прививки), при заболеваниях почек, обострении гастрита или язве желудка, в период приема антибиотиков. Также донация исключена в течение 120 дней после некоторых косметических процедур: пирсинга, тату, иглоукалывания. Ограничено ее ежегодное количество: например, сейчас мужчины могут сдать кровь не более пяти раз в течение 12 месяцев, а женщины - не более четырех. При этом объем плазмы, заготовленной от донора за один календарный год, не может быть более 20 литров, а донации двух и более компонентов крови за одну процедуру не должны превышать 750 милилитров. Анкеты доноров должны будут храниться в организации службы крови в течение пяти лет.

Поводом для отказа в донации могут стать возраст младше 20 лет и масса тела меньше 70 килограммов. В случае сомнительных анализов на наличие инфекции донору сделают отвод на 120 дней

Как рассказали в минздраве, в России число доноров увеличивается ежегодно и сейчас составляет около двух миллионов человек, получается, что на каждые 1000 человек приходится 14-15 доноров. Однако, по данным ВОЗ, для удовлетворения потребности в крови их должно быть втрое больше, поскольку ежедневно переливание крови необходимо более чем 1,5 миллиона человек.

Число почетных доноров также растет. Чтобы попасть в их ряды, необходимо сдать кровь безвозмездно 40 раз либо 60 раз сдать кровь с компонентами. После этого донор заполняет заявление на станции переливания и через несколько месяцев получает главные документы: удостоверение и значок.

Сегодня почетным донорам полагается ежегодная денежная выплата в размере около 15 тысяч рублей, а также льготы, которые могут отличаться в регионах. Все доноры по закону получают два дополнительных выходных: один с сохранением средней зарплаты в день кроводачи, второй - день отдыха. Эти дни можно использовать сразу, а можно перенести на любой другой день в течение года или присоединить к отпуску.