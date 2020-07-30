Прошел первый этап испытаний демонстратора вентилятора двигателя большой мощности ПД-35, изготовленного из полимерных композитных материалов в составе двигателя ПД-14.

Сухие строчки официального сообщения, а на самом деле для нашей страны - это настоящая сенсация, сулящая серьезный технологический прорыв. В силу ряда причин мы серьезно отстали от мирового уровня в разработке и выпуске именно авиадвигателей большой мощности. И теперь пытаемся наверстать упущенное. Четыре года назад начались работы над двигателем ПД-35. Одна из сложнейших задач, которую пришлось решать его создателям, это проектирование вентилятора, диаметр которого превышает три метра.

Поясним, вентилятором двухконтурных двигателей называют многолопастный компрессор, который находится перед воздухозаборником газотурбинной установки, создающей основную тягу. Вентилятор позволяет значительно увеличить тягу и мощность двигателя, в какой-то мере способствует его дополнительному охлаждению, так как часть воздушного потока обтекает камеру сгорания с внешней стороны. Такие вентиляторы отличаются большим диаметром и внушительными габаритами.

И главная задача конструкторов - сохранить массу огромного мотора в приемлемых величинах.

Решается эта задача только в случае изготовления лопаток вентилятора из легких композитных материалов. На Западе вентиляторы для всех двигателей широкофюзеляжных и дальнемагистральных самолетов делают из композитов. Осваивали там эту технологию около двадцати лет, затратив в общей сложности несколько сот миллиардов долларов, евро и фунтов стерлингов. И это было оправданно. Лишь применение композитов в вентиляторах больших газотурбинных двигателей позволяет уменьшить массу мотора сразу на несколько сот килограммов. Сегодня секретом разработок и строительства пластиковых моторов владеют три страны - Великобритания, США и Франция. Мы можем стать четвертыми.

Вентилятор газовой турбины довольно уязвим от внешних воздействий. В него в первую очередь попадает весь аэродромный мусор, случается, влетают птицы. Хрупкий пластик может разрушиться, что, в свою очередь, способно привести к остановке двигателя и даже к его пожару. Разработчики ПД-35, по их словам, нашли способ защиты композитных лопаток от таких опасностей.

Летные испытания уже полноразмерного демонстратора ПД-35 по графику должны начаться в 2025 году. Разработчики рассчитывают, что именно ПД-35 выберут для установки на перспективный российско-китайский самолет CR929.