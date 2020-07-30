Новости

"Сан-Лоренсо" объявил о переходе Гайча в ЦСКА 20:20
Посол РФ рассказал, куда направлялись задержанные в Беларуси россияне 20:13
Петербургский участковый спас прохожую, упавшую в Крюков канал 19:49
Вышел трейлер хоррора сценариста "Горько!" и "Супербобровых" 19:42
Петербургского депутата Романа Коваля задержали за взятку 19:36
Посол РФ прокомментировал ситуацию с задержанными в Беларуси россиянами 19:32
Разработан проект развития национальной гарантийной системы поддержки МСП 19:27
В Москве из-за повреждения газопровода семь домов остались без газа 19:18
Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело 19:14
В Госдуме назвали "уловкой" предложение Трампа перенести выборы 18:59
Россию не включили в список стран на отмену запрета на въезд в ЕС 18:49
Штаб Трампа: Твит президента о переносе выборов был риторическим 18:22
СМИ: Семак может уйти с поста главного тренера "Зенита" 18:21
На МЦД откроют 14 новых станций 18:14
ФСБ передала музею в Сочи 111 уникальных старинных предметов 18:11
На Тверской улице в Москве полностью перекроют движение на два дня 17:42
Движение в Москве ограничат из-за проведения полумарафона 2 августа 17:28
Собянин призвал ускорить вакцинацию от гриппа из-за COVID-19 17:26
Собянин: Москва потеряет на коронавирусе 500 миллиардов 17:17
День Москвы может пройти без массовых торжеств 17:04
Русские фанаты Мэрилина Мэнсона "атаковали" комментарии к новому клипу 16:58
Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу 16:56
МИД РФ призвал США отказаться от санкций в отношении Венесуэлы 16:25
ВВП США во II квартале сократился на рекордные 32,9 процента 16:18
Названа цена на новый Lada Largus Cross Quest 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 20:12
Рубрика: Экономика

Поднимет легко

Турбины самых мощных двигателей для самолетов будут пластмассовыми
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8222)
Прошел первый этап испытаний демонстратора вентилятора двигателя большой мощности ПД-35, изготовленного из полимерных композитных материалов в составе двигателя ПД-14.
В конструкцию дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов в том числе в их двигатели активно внедряются композитные материалы. Фото: Владимир Гердо / ТАСС В конструкцию дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов в том числе в их двигатели активно внедряются композитные материалы. Фото: Владимир Гердо / ТАСС
В конструкцию дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов в том числе в их двигатели активно внедряются композитные материалы. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Сухие строчки официального сообщения, а на самом деле для нашей страны - это настоящая сенсация, сулящая серьезный технологический прорыв. В силу ряда причин мы серьезно отстали от мирового уровня в разработке и выпуске именно авиадвигателей большой мощности. И теперь пытаемся наверстать упущенное. Четыре года назад начались работы над двигателем ПД-35. Одна из сложнейших задач, которую пришлось решать его создателям, это проектирование вентилятора, диаметр которого превышает три метра.

Фото: Ренат Закиев/РГ
Самолеты SSJ 100 в 2020 году получат четыре российских авиакомпании

Поясним, вентилятором двухконтурных двигателей называют многолопастный компрессор, который находится перед воздухозаборником газотурбинной установки, создающей основную тягу. Вентилятор позволяет значительно увеличить тягу и мощность двигателя, в какой-то мере способствует его дополнительному охлаждению, так как часть воздушного потока обтекает камеру сгорания с внешней стороны. Такие вентиляторы отличаются большим диаметром и внушительными габаритами.

И главная задача конструкторов - сохранить массу огромного мотора в приемлемых величинах.

Решается эта задача только в случае изготовления лопаток вентилятора из легких композитных материалов. На Западе вентиляторы для всех двигателей широкофюзеляжных и дальнемагистральных самолетов делают из композитов. Осваивали там эту технологию около двадцати лет, затратив в общей сложности несколько сот миллиардов долларов, евро и фунтов стерлингов. И это было оправданно. Лишь применение композитов в вентиляторах больших газотурбинных двигателей позволяет уменьшить массу мотора сразу на несколько сот килограммов. Сегодня секретом разработок и строительства пластиковых моторов владеют три страны - Великобритания, США и Франция. Мы можем стать четвертыми.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Boeing прекратит производство своего классического самолета 747

Вентилятор газовой турбины довольно уязвим от внешних воздействий. В него в первую очередь попадает весь аэродромный мусор, случается, влетают птицы. Хрупкий пластик может разрушиться, что, в свою очередь, способно привести к остановке двигателя и даже к его пожару. Разработчики ПД-35, по их словам, нашли способ защиты композитных лопаток от таких опасностей.

Летные испытания уже полноразмерного демонстратора ПД-35 по графику должны начаться в 2025 году. Разработчики рассчитывают, что именно ПД-35 выберут для установки на перспективный российско-китайский самолет CR929.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Оружие с Сергеем Птичкиным

Главное сегодня

Правительство РФ упростит получение субсидий на оплату ЖКУ
Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ
В Госдуме назвали "уловкой" предложение Трампа перенести выборы
Первый этап ликвидации вредных отходов в Усолье-Сибирском завершат в 2021 году
Собянин призвал ускорить вакцинацию от гриппа из-за COVID-19
Кто может оформить автокредит со скидкой
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России