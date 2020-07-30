Как увеличат госзакупки у малого бизнеса

До конца года доля закупок крупнейших заказчиков с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) должна составить 18%. Показатель содержится в паспорте национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

На конец июня объем закупок у МСП (в рамках 223-ФЗ) составил около 1,5 трлн рублей, рассказали "РГ" в пресс-службе минэкономразвития. Этот показатель прибавил 38,1 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Добиться целевых показателей нацпроекта позволит переход на цифровой формат - для бизнеса упростят оформление и подачу заявок на участие в торгах. Для этого создадут шаблоны с типовыми заявками с использованием функционала электронной платформы. Это в разы сократит время и ресурсы бизнесу. "Сейчас идет разработка цифровой платформы для поддержки субъектов МСП. Он будет объединять сервисы по работе с планами закупок, созданию типизированных документов и хранению файлов, необходимых для участия в закупках, взаимодействию с крупнейшими заказчиками и электронными торговыми площадками", - рассказали в минэкономразвития.

"Многие положения законодательства будут принципиально изменены в целях упрощения и повышения эффективности закупочных процедур, мотивации добросовестных предпринимателей и предупреждения сговоров на торгах, - рассказал "РГ" замруководителя ФАС Михаил Евраев. - Мы бы хотели, чтобы в системе госзаказа не осталось белых пятен, чтобы предприниматели и заказчики работали в среде добросовестной конкуренции с изначально понятными и разумными правилами.