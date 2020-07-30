Кинематографистам начали оказывать поддержку для продвижения за рубеж

Кинематографисты теперь могут обратиться в РЭЦ (Российской экспортный центр) за поддержкой в адаптации проектов. Подразумевается дубляж и перевод картин, в том числе и субтитры, а также визуальная адаптация на территориях тех стран, где они будут представлены. Поддержка предусмотрена не только для деятелей кино, но и для тех, кто создает и продвигает новые технологии. РЭЦ уже сообщил о том, что получает первые заявки от компаний кино- и ИТ-индустрий на участие в государственной программе адаптации проектов к требованиям внешних рынков.

"По результатам проведенных Минэкономразвития России и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) стратегических сессий и "проектных мастерских" с компаниями - экспортерами услуг было определено, что одним из барьеров для развития экспорта услуг является необходимость адаптации продукции, в том числе содержащей результаты интеллектуальной деятельности, к требованиям внешних рынков (в первую очередь это относится к ИТ-компаниям и компаниям в сфере креативной индустрии)", - поясняется в релизе, распространенном Российским экспортным центром.

А спрос за рубежом на российскую продукцию отраслей ИТ-, кино- и анимационного производства возрос. Это свидетельствует о том, что российские проекты пришлись по вкусу иностранным потребителям контента и новых технологий. Однако в процессе расширения географии экспорта российским компаниям приходится конкурировать не просто с устоявшимися гигантами рынка, но и с их маркетинговыми бюджетами. Визуальная (то есть маркетинговая) и языковая адаптация продукции к условиям и требованиям новых рынков - важный элемент экспортной торговли.

Для помощи экспортерам сферы услуг была разработана специальная государственная программа поддержки - постановление Правительства РФ №1596, правилами которого предусмотрено предоставление субсидии организациям кинематографии и организациям, выпускающим продукцию IT, на финансирование затрат, связанных с продвижением и языковой адаптацией российской продукции к требованиям зарубежных рынков.

"11 июля 2020 года Михаил Мишустин подписал обновленную версию постановления, которая учла необходимость проведения валютных платежей на цели постановления. Это позволит сократить расходы на размеры комиссий посредников при закупке услуг у иностранных подрядчиков. Еще одно приятное изменение Правительственного акта - это усовершенствование форм для подачи заявок на субсидию, что позволяет минимизировать временные затраты для компаний-претендентов" - поясняет руководитель направления экспорта креативных индустрий Евгения Данильченко.

Конкретнее - экономическая сторона вопроса такова. Размер субсидии предполагает не более 70% от затрат организаций, предусмотренных на продвижение и адаптацию в условиях повышения конкурентоспособности. При этом размер запрашиваемой субсидии не должен превышать 20% совокупного планового объема экспортной выручки от реализации ИТ-продукции и 30% совокупного планового объема экспортной выручки от реализации аудиовизуальных произведений. На указанную программу в текущем году было выделено 300 млн рублей. 27 июля Российский экспортный центр (РЭЦ), выполняя функции правительственного агента, открыл прием заявок для экспортно ориентированных компаний сферы аудиовизуального производства и ИТ-индустрии на участие программе.

"Прием заявок продлится до 10 августа включительно. Все поданные проекты пройдут стадии проверки актуальности пакетов документов и дальше отправятся в Минэкономразвития, где специально сформированная межведомственная комиссия проведет ранжирование проектов и распределит финансирование вплоть до исчерпания бюджета, - отметила Данильченко. - К нам уже стали поступать первые заявки на участие в программе, и мы видим высокий спрос на подобную уникальную меру поддержки экспортеров услуг. Новая программа является современным и актуальным инструментом поддержки производителей, ведь она предполагает авансовую форму субсидирования, а срок реализации проекта расширен до двух лет. Мы рассчитываем, что разработанная программа увеличит количество экспортных контрактов в сфере услуг, повлияет на увеличение стоимости экспортных сделок (благодаря участию в маркетинговом продвижении продукта за рубежом и поставке адаптированного на языки продукта), а также повысит привлекательность российских высоко интеллектуальных продуктов за рубежом и увеличит осведомленность иностранных партнеров о продукции российского производства".

Напомним, что поддержка экспорта сферы услуг ведется по поручению Президента РФ, а в разработке постановления участвовали Минэкономразвития, киноиндустрия и ИТ-индустрия (в лице ведущих производственных кинокомпаний), профильные ассоциации.

РЭЦ подчеркивает: учитывая, что объем субсидии составляет до 70% затрат экспортера на адаптацию, сертификацию и продвижение продукции, объем экспорта услуг по результатам исполнения контрактов может составить около 1,5 млрд. руб. при условии выполнения получателями господдержки указанных в постановлении показателей.