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Рубрика: Культура

Кинофестиваль в Торонто откроет бродвейское шоу, а закроет - сериал

Текст: Сусанна Альперина
Кинофестиваль в Торонто (Toronto International Film Festival - TIFF) пройдет в этом году с 10 по 19 сентября в гибридном формате. То есть частично - онлайн, частично - в реальности.
Фото: Arthur Mola/Invision/AP Фото: Arthur Mola/Invision/AP
Фото: Arthur Mola/Invision/AP

Сегодня фестиваль объявил "лайн ап" - то есть список фильмов, которые войдут в его основную программу. Вернер Херцог, Реджина Кинг, Франсуа Озон, Наоми Кавасе, Вигго Мортесен представят в Торонто свои фильмы. Российских картин, к сожалению, в программе нет. Но вот что любопытно: пожалуй, впервые о фильмах открытия и закрытия киносмотра уже говорят едва ли не больше, чем об основной программе.

Фото: Валерий Кичин / РГ
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Фильмом открытия станет "Американская утопия" ("American Utopia") режиссера Спайка Ли, производства HBO. Эта лента - киноверсия одноименного шоу с Бродвея, созданного Дэвидом Бирном, музыкантом, бывшим лидером группы Talking Heads. А закроет фестиваль сериал по бестселлеру Викрама Сета "Подходящий парень" (A Suitable Boy), который - и недели не прошло - 26 июля вышел в эфир в Великобритании на BBC One. Кинопроизведение настолько заинтересовало ведущую стриминговую платформу Netflix, что они договорились со студией-производителем о показе.

Netflix в итоге получил эксклюзивные права на показ A Suitable Boy на всех территориях, кроме Канады, США и Китая. В Великобритании и Ирландии сериал будет доступен на Netflix через 12 месяцев после его выхода на BBC One. Сделка была заключена компанией Lookout Point с BBC Studios.

Мини-сериал - это первая экранизация всемирно известного романа A Suitable Boy, снятая известным режиссером Мирой Наир ("Муссонная свадьба", "Тезка", "Королева Катве") по сценарию Эндрю Дэвиса ("Гордость и предубеждение", "Война и мир", Les Misérables).

Фото: РИА Новости / пресс-служба "Первого Канала"
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В мини-сериале, состоящем из шести частей и полностью снятом в Индии, задействованы ведущий актер Болливуда Ишан Хаттер ("За облаками", "Биение сердца"), легенда индийского экрана Табу ("Тезка", "Жизнь Пи", "Андхадхун"), а также восходящая звезда Таня Маниктала в заглавной роли.

Фильм рассказывает историю студентки университета Латы. Действие происходит в Северной Индии в 1951 году, в то время, когда страна обретает свою независимость и готовится к первым демократическим всеобщим выборам.

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