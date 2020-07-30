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30.07.2020 09:47

Китай твердо поддерживает мультилатерализм

"Нужно трансформировать Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в новую платформу, ориентированную на развитие всех его членов и формирование сообщества единой судьбы человечества". C таким призывом 28 июля выступил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 5-го ежегодного заседания Совета управляющих АБИИ, прошедшего по видеосвязи, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В своей речи на заседании китайский лидер также выдвинул четыре предложения, призвав превратить АБИИ в банк нового типа, занимающийся многосторонним развитием и ориентированный на продвижение глобального развития; в платформу нового типа для практики, соответствующую веянию времени; в институт с высокими требованиями для международного сотрудничества; а также в новый образец многостороннего взаимодействия в глобальном масштабе.

На фоне пандемии СОVID-19 и сложившейся сложной ситуации в мировой экономике "китайские предложения" продемонстрировали твердую поддержку мультилатерализма, смелость и чувство ответственности Китая.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, за прошедшие четыре года список членов-учредителей организации значительно расширился - с 57 членов до нынешних 102 на шести континентах. АБИИ постоянно укрепляется и уже выделил около 20 миллиардов долларов инфраструктурных инвестиций.

С момента вспышки коронавирусной эпидемии АБИИ за самое короткое время создал "Фонд для посткризисного восстановления от коронавирусной пневмонии", изначальная сумма которого составила 10 миллиардов долларов. Позже Фонд пополнился еще 3 миллиардами долларов. Созданием фонда для оказания экстренной помощи АБИИ продемонстрировал гибкость и высокую эффективность в реагировании на кризис общественного здравоохранения глобального масштаба. Это в очередной раз свидетельствует о том, что лишь взаимная поддержка, объединение и сотрудничество помогут справиться с любой сложной ситуацией.

Что касается четырех предложений о будущем развитии АБИИ, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином, бывший генеральный консул Польши в Шанхае Сильвестер Шафаж вполне согласен с этим и полагает, что предложения будут способствовать разрешению других глобальных проблем, их твердо поддержат все члены АБИИ, включая Польшу.

Китай всегда поддерживает мультилатерализм и претворяет в жизнь многосторонность, а также стремится к совместному с другими странами мира развитию, придерживаясь духа открытости, сотрудничества и обоюдного выигрыша. Являясь одним из важных акционеров АБИИ и страной, где находится его штаб-квартира, Китай будет продолжать совместно с другими членами прилагать усилия к тому, чтобы превратить АБИИ в важную платформу практической реализации мультилатерализма, содействовать роли международной финансовой организации в дальнейшем повышении уровня инфраструктуры и взаимосвязей в Азии и мире, АБИИ внес больший вклад в содействие восстановлению мировой экономики и устойчивого развития, непрерывно придавал новый импульс созданию сообщества единой судьбы человечества.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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