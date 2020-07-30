Когда выйдет iPhone 12 и сколько будет стоить?

Близится сентябрь, и в Сети появляется все больше инсайдерских данных, касающихся iPhone 12, которые традиционно презентуют в начале осени. Когда же будут представлены новые iPhone и в какую сумму обойдутся покупателям?

Для начала - дата. По данным Apple Insider, анонс состоится 8 сентября в онлайн-формате (как и WWDC 2020). На мероприятии, как утверждают источники издания, покажут сами iPhone, а также новые Apple Watch и iPad.

Кроме того, позднее, 27 октября, Apple может представить обновленные ноутбуки MacBook и планшеты iPad Pro.

Что касается цен на линейку iPhone 12, то низкими они не будут. По данным одного из инсайдеров, самый простой iPhone 12 с 64 Гб памяти и поддержкой 5G, будет стоить 699 долларов (51,5 тысячи рублей), наиболее дорогой iPhone 12 Pro Max с 512 Гб памяти обойдется в 1449 долларов (около 107 тысяч рублей).