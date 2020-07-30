Когда выйдет iPhone 12 и сколько будет стоить?

Близится сентябрь, и в Сети появляется все больше инсайдерских данных, касающихся iPhone 12, которые традиционно презентуют в начале осени. Когда же будут представлены новые iPhone и в какую сумму обойдутся покупателям?
Для начала - дата. По данным Apple Insider, анонс состоится 8 сентября в онлайн-формате (как и WWDC 2020). На мероприятии, как утверждают источники издания, покажут сами iPhone, а также новые Apple Watch и iPad.
Кроме того, позднее, 27 октября, Apple может представить обновленные ноутбуки MacBook и планшеты iPad Pro.
Что касается цен на линейку iPhone 12, то низкими они не будут. По данным одного из инсайдеров, самый простой iPhone 12 с 64 Гб памяти и поддержкой 5G, будет стоить 699 долларов (51,5 тысячи рублей), наиболее дорогой iPhone 12 Pro Max с 512 Гб памяти обойдется в 1449 долларов (около 107 тысяч рублей).
【iPhone 12 Prices】— Komiya (@komiya_kj) July 27, 2020
12 5G (5.4”)
(64GB $699)
128GB $749
258GB $849
12 Max 5G (6.1”)
(64GB $799)
128GB $849
256GB $949
12 Pro (6.1”)
128GB $1049
256GB $1149
512GB $1349
12 Pro Max (6.7”)
128GB $1149
256GB $1249
512GB $1449
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