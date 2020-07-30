Крутиков: Мы заинтересованы, чтобы люди в Арктике реализовали себя

В России готовится к запуску программа "арктический гектар". Любой гражданин нашей страны сможет бесплатно получить землю в Арктической зоне для коммерческого или личного пользования.

Построить загородный дом, сделать турбазу или развивать гостиничный бизнес - решать будут собственники участков. О том, кто и как сможет получить "арктический гектар", как обстоят дела в регионе с инфраструктурой и вывозом мусора, а также можно ли будет самостоятельно выбрать участок по вкусу - рассказал в видеоинтервью "Российской газете" заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.