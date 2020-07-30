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30.07.2020 13:10
Рубрика: Общество

Людей с посттравматическим стрессовым расстройством выдали зрачки

Текст: Алена Ларина

У страдающих посттравматическим стрессовым расстройством аномальная реакция может возникнуть не только от ассоциации, связанной с самой травмой, но и просто от сильных эмоций - страха или радости. Это показало исследование британских ученых, в котором был сделан акцент на движении зрачка - сужении или расширении.

Считается, что у людей с диагнозом ПТСР стрессовую реакцию могут вызвать лишь стимулы, связанные с полученной травмой. Например, у тех, кто получил расстройство в результате боевых действий, это может быть громкий звук, похожий на выстрел. Но оказалось, что у таких пациентов возможна реакция и на другие эмоциональные стимулы.

Фото: iStock
Ученые смоделировали реакции мозга при посттравматическом расстройстве

Для маркера таких изменений команда исследователей из Кардиффского университета во главе с Робертом Сноуденом использовала зрачки. За их сужение или расширение отвечает вегетативная нервная система. Ученые проверили, как изменение диаметра органа сигнализирует о реакции организма на стрессор.

Был проведен эксперимент, в котором приняли участие 20 добровольцев с ПТСР, еще 28 человек, просто переживших травмирующий опыт, и 17 вошли в контрольную группу. Им демонстрировали изображения, вызывающие грусть, счастье и страх (картинки, связанные с травмами людей, не использовались). До начала эксперимента размер зрачков был у всех одинаковым.

После очередной картинки зрачки у всех участников мгновенно сужались, но у тех, кто страдал ПТСР, это было менее заметно (p < 0,001), что свидетельствует о нарушенной работе парасимпатической нервной системы. Картинки-стимулы расширяли зрачки всех участников, а у добровольцев с расстройством пугающие и счастливые образы вызывали более сильное расширение (p = 0,003), с грустными картинками такое не фиксировалось.

По мнению авторов исследования, аномальная реакция вегетативной нервной системы при ПТСР характерна не только для триггеров, связанных с травмой, но и для других стимулов, вызывающих сильные эмоции - страх или радость.

Общество Наука

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