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30.07.2020 13:36
Рубрика: Общество

Археологи сообщили о важной находке на месте Преображения Господня

Текст: Денис Передельский
Фото: Alex Wiegmann, Israel Antiquities Authority Фото: Alex Wiegmann, Israel Antiquities Authority
Фото: Alex Wiegmann, Israel Antiquities Authority

Израильские археологи при проведении раскопок возле горы Фавор обнаружили остатки древней христианской церкви, которая удивила ученых своей роскошной мозаикой и реликварием.

Информация об открытии была размещена на сайте Министерства иностранных дел Израиля. Раскопки проводились в деревне Кфар-Кама. Возраст храма составляет порядка 1300 лет. Находка доказывает, что в византийский период район у горы Фавор имел важное религиозное значение для христиан. Ведь это место почиталось как место Преображения Господня - описанного в евангелиях явления Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе.

Фото: Pixabay
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По словам руководителя раскопок археолога Нурита Фейга из Управления древностей Израиля, церковь размером 12×36 метров включала в себя большой внутренний двор и центральный зал. Ее особенностью было наличие трех апсид - молитвенных ниш. Большинство церквей того времени обходились одной апсидой.

"Неф и проходы были вымощены мозаикой, которая частично сохранилась, - говорит Фейг. - Их красочное оформление отличается геометрическими узорами, а также синими, черными и красными цветочными узорами. Неожиданным открытием стал маленький реликварий - каменный ящик, в котором хранились священные реликвии".

Рядом с церковью были раскопаны дополнительные комнаты. По словам исследователей, "вполне возможно, что этот большой комплекс был монастырем". Кстати, еще в начале 1960-х годов в этой же деревне была раскопана небольшая церковь с двумя часовнями, датируемая первой половиной VI века нашей эры.

По мнению соавтора исследования профессора Моти Авиама, вероятно, полвека назад была найдена простая деревенская церковь. А вновь обнаруженная церковь, видимо, была частью монастыря, расположенного на окраине деревни.

Кстати, в 1876 году в Кфар-Каме поселилось черкесское племя шапсуг. Археологи говорят, что для строительства своих домов эти люди использовали камни, оставшиеся от древней деревни.

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