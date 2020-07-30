МИД РФ прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Трактовка Минском задержания 33 россиян не выдерживает никакой критики, а попытка представить инцидент как внешнее вмешательство в дела Беларуси вызывает по меньшей мере недоумение. Об этом заявили в российском МИДе.

"Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики... Указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией", - говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади также отметили, что попытка представить произошедшее как внешнее вмешательство в дела белорусских властей вызывает недоумение, тем более что в распоряжении Минска есть все необходимые документы для установления истины. В МИДе призвали прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций, в особенности во время президентских выборов.

Напомним, что 29 июля белорусская сторона сообщила о задержании 33 граждан РФ. На страницах республиканских СМИ неоднократно отмечалось, что россияне вели себя "странно": были спокойными, не употребляли спиртное и были одеты в одежду в стиле "милитари".