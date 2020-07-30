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30.07.2020 19:42
Рубрика: Власть

МИД России: Вашингтон открыто помогает Приштине создавать "армию"

Текст: Александр Борисов
В МИД России с сожалением и тревогой фиксируют информацию об американских поставках вооружений и военной техники властям в Приштине, заявил сегодня в ходе официального брифинга заместитель директора Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Алексей Зайцев.
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"США делают это открыто, в ущерб международным усилиям, которые направлены на обеспечение мира и стабильности на Балканах и потому несовместимы с милитаризацией самопровозглашенной "Республики Косово", - подчеркнул дипломат. - Замысел Вашингтона состоит в том, чтобы помочь косоварам в создании собственной "армии". Однако тем самым грубо нарушаются положения резолюции 1244 СБ ООН, которая предусматривает как раз демонтаж любых косовоалбанских военизированных формирований, допуская наличие в крае исключительно международного миротворческого контингента".

В МИД России призвали всех, кому небезразлична ситуация на Балканах и будущее этого чувствительного региона, не допускать шагов, чреватых его дестабилизацией, накоплением взрывоопасного конфликтного потенциала.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Между тем ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе видеоконференции членов Совета Безопасности по Косово выступал с осуждением планов, которые находят поддержку у некоторых государств-членов о создании так называемой косовской армии. "Они противоречат положениям резолюции СБ 1244 и могут лишь привести к дестабилизации обстановки в Косово и в целом на Балканах, - предупреждал он. - Позвольте задать вопрос нашим американским коллегам. Объект "Бондстил" был запущен в рамках миротворческих операций по реализации резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Однако впоследствии он фактически стал американской военной базой в Косово, которая используется для тренировок косовоалбанских подразделений с целью создания "Вооруженных сил Косово", что, как мы уже говорили, противоречит положениям резолюции СБ 1244".

Мнение

В своей работе "Проект "Косово": Мафия, НАТО и большая политика" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева подробно изучила феномен Освободительной армии Косова (ОАК).

Согласно выводам ученого, ОАК "создана и поддерживалась в период с 1998 по 1999 год теневыми и разведывательными структурами Запада, которая посредством ведения широкомасштабной партизанской войны против военных и полицейских сил, а также мирных жителей боролась за отделение Косова и Метохии от Сербии. Руками, а скорее стволами и ножами ОАК параллельно решались две задачи. Первая - создание этнически чистого Косова как геополитического, геостратегического и криминального плацдарма "хозяев большой игры". Вторая - это закладка посредством начала реализации идеи Великой Албании "мины" замедленного действия под Европу в целом". И все это было частью долгосрочной политики на Балканах, в том числе "клана Клинтонов".

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Кроме того, Пономарева, описывая феномен западного проекта "Республика Косово", приходит к следующему выводу. "Важно знать, что "независимое" Косово - это не только прекрасная транзитная база для криминальных потоков, это не просто замечательное место для создания тренировочных баз террористов, но и кладовая ресурсов. По имеющимся ископаемым Косово не имеет себе равных на Балканах, а возможно, и во всей Европе", - подчеркивает исследователь, добавляя, что "Республика Косово" - это лишь один из проектов Запада по криминализации, дегуманизации и архаизации мировой системы. Есть и другие: в Северной Африке, Латинской Америке, Азии.

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