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Можно ли говорить о секретных вещах рядом со смартфоном?

Текст:   Антон Благовещенский
30.07.2020,  
15:37
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Умное устройство может вести запись разговоров поблизости и отправлять информацию на сторонние серверы, если оно заражено вредоносным программным обеспечением. Кроме того, смартфон или умная колонка с голосовым ассистентом слушают звуки вокруг и отправляют их на серверы разработчиков для распознавания.

В результате работы вируса злоумышленники могут получить любую информацию, начиная с паролей и заканчивая переговорами деловых встреч, рассказал агентству "Прайм" Александр Рогозин, консультант центра информационной безопасности "Инфосистемы Джет".

Голосовые же ассистенты прослушивают окружение в "спящем" режиме, когда ждут обращения по ключевым словам. В итоге пользователь может увидеть рекламу чего-либо, просто обсудив это рядом с устройством. При распознавании голосовой команды запись отравляется разработчику устройства и может использоваться для более точных настроек рекламы.

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Определить, подслушивает устройство или нет, можно по расходу интернет-трафика, говорит эксперт. Если он повышен при видимом бездействии, это может быть тревожным звонком. Гаджеты с аккумуляторами быстрее разряжаются, если ведут запись разговоров и отправляют ее в интернет.

Уязвимости в программном коде, которые хакеры используют для взлома умных устройств, можно устранить своевременной установкой обновлений - его, а также смартфона, к которому оно подключено.

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