Можно ли говорить о секретных вещах рядом со смартфоном?

Умное устройство может вести запись разговоров поблизости и отправлять информацию на сторонние серверы, если оно заражено вредоносным программным обеспечением. Кроме того, смартфон или умная колонка с голосовым ассистентом слушают звуки вокруг и отправляют их на серверы разработчиков для распознавания.

В результате работы вируса злоумышленники могут получить любую информацию, начиная с паролей и заканчивая переговорами деловых встреч, рассказал агентству "Прайм" Александр Рогозин, консультант центра информационной безопасности "Инфосистемы Джет".

Голосовые же ассистенты прослушивают окружение в "спящем" режиме, когда ждут обращения по ключевым словам. В итоге пользователь может увидеть рекламу чего-либо, просто обсудив это рядом с устройством. При распознавании голосовой команды запись отравляется разработчику устройства и может использоваться для более точных настроек рекламы.

Определить, подслушивает устройство или нет, можно по расходу интернет-трафика, говорит эксперт. Если он повышен при видимом бездействии, это может быть тревожным звонком. Гаджеты с аккумуляторами быстрее разряжаются, если ведут запись разговоров и отправляют ее в интернет.

Уязвимости в программном коде, которые хакеры используют для взлома умных устройств, можно устранить своевременной установкой обновлений - его, а также смартфона, к которому оно подключено.