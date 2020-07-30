На Украине за сутки зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19

Количество новых случаев COVID-19, зафиксированных на Украине за сутки, составило 1 197 человек. Это на 17 процентов больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Киеве - 199 человек, во Львовской области - 131, Ровенской - 105 и Ивано-Франковской - 104.

Выздоровели за последние сутки 760 человек. 23 человека скончались.

Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, за минувшие сутки было госпитализировано 248 людей - еще один антирекорд.

Напомним, что предыдущий рекордно высокий показатель суточного прироста на Украине был зафиксирован 26 июня и составил 1 109 зараженных. С начала пандемии в стране было зафиксировано 68 794 случая COVID-19, 38 154 человека выздоровели, 1 673 скончались.