Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным. О таких поправках в Налоговый кодекс, подготовленных правительством, пишут "Ведомости".

По информации издания, при обнаружении неверных расчетов, инспекция предоставит пять дней на исправление ошибок. Если же этого сделано в срок не будет, декларацию признают недействительной. По действующим сейчас правилам обнаружение ошибок в налоговой декларации не становится поводом для ее аннуляции. Опрошенные изданием эксперты полагают, что такое нововведение ставит налогоплательщика в заведомо уязвимое положение.