Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка

Города, где выгоднее всего приобретать квартиру для последующей сдачи в аренду, назвал портал "Мир квартир". Москва находится в хвосте этого списка.

Специалисты портала сравнили среднюю стоимость квартир со средней ставкой аренды в 70 крупнейших городах страны с населением свыше 300 тысяч человек. Выяснилось, что становиться рантье лучше всего в Магнитогорске. Жилье здесь стоит 1,66 млн рублей, а аренда - 14 515 рублей в месяц. То есть купленная квартира "возвращает" по 10,5% от стоимости ежегодно, ее приобретение окупится всего за 9,5 лет. Хорошие результаты также у Астрахани (доходность равняется 9,8%, окупаемость - 10,2 года), Череповца (9,1% и 11 лет), Нижнего Тагила (8,6% и 11,6 года) и Грозного (7,9% и 12,7 года).

Замыкает список Владивосток. Арендные ставки здесь выше, чем в Магнитогорске - 22 973 рубля, но и стоимость квартиры заметно больше - 6,66 млн рублей. Соответственно, доходность сдаваемого жилья - всего 4,1%, затраты на него вернутся лишь через 24,2 года. Невыгодно быть рантье в Москве (4,2% годовых, окупаемость 23,9 года), Сочи (4,3% и 23 года), Санкт-Петербурге (4,5% и 22,2 года) и Белгороде (4,8% и 21 год).

Средняя доходность квартиры по России в целом составила 6% годовых, средний срок окупаемости - 16,6 года. По сравнению с прошлым годом сдавать квартиры стало чуть выгоднее - в 2019 году было 5,6% доходности и 18 лет окупаемости.

При этом аналитики подчеркивают, что для простоты подсчетов не учитывались расходы собственника на ремонт квартиры, коммунальные платежи, налоги, а также простои во время поиска очередного арендатора и затраты на продвижение объявлений.

В то же время в большинстве регионов доходность от аренды превышает доходность по банковским вкладам, которая сегодня составляет чаще всего 4-6%, подчеркивает гендиректор портала Павел Луценко. При покупке квартиры для заработка на аренде он советует обращать внимание на близость жилья к центру города, станциям метро и другим транспортным путям. В квартире нужно сделать простой, но аккуратный и современный ремонт, обставить ее добротной, долговечной мебелью и оборудовать бытовой техникой. Тогда жилье будет меньше простаивать и дороже сдаваться, что повысит его доходность и ускорит окупаемость.