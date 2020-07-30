Названы три причины провести межевание земли

По закону владельцы земли не обязаны проводить ее межевание. Но лучше все-таки провести эту процедуру, чем потом судиться с соседями или вообще лишиться своих соток.

Эксперты Федеральной кадастровой палаты назвали три основные причины, по которым стоит установить границы земельного участка.

Причина первая. Для того, чтобы не спорить с соседями

В процессе межевания земельного участка проводится обязательная процедура согласования границ с правообладателями смежных земельных участков. Кадастровый инженер составляет акт согласования границ, который становится неотъемлемой частью межевого плана.

На основании межевого плана и заявления собственника проводится кадастровый учет изменений сведений Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) о местоположении границ земельного участка, а также его площади, если она изменилась. Наличие в ЕГРН сведений о координатах характерных точек границ поможет избежать любых посягательств на земельный участок со стороны соседей.

Причина вторая. Для того, чтобы разделить участок для продажи, дарения или передачи по наследству

Владелец участка может его разделить, чтобы в дальнейшем распорядится только его частью: продать, подарить, передать по наследству. При образовании новых участков в результате раздела исходный земельный участок снимается с кадастрового учета и прекращает свое существование.

Таким образом, если сведения о границах исходного участка отсутствуют в ЕГРН, собственнику требуется провести межевание. И только после внесения в ЕГРН сведений об уточненных границах участка можно приступать к дальнейшему его разделу.

Причина третья. Для того, чтобы выгоднее продать землю

Если выставленная на продажу или сдаваемая в аренду земля имеет установленные границы, то для покупателя это один из признаков прозрачности заключаемой сделки. Заинтересованное лицо может самостоятельно проверить характеристики земельного участка, заказав выписку ЕГРН об объекте недвижимости. Если границы не установлены, то при покупке или аренде можно переплатить в случае если фактическая площадь приобретенного участка окажется меньше площади, указанной при заключении сделки.

Справка

Межевание - это комплекс инженерно-геодезических работ по установлению границ земельного участка на местности. Межевание проводит кадастровый инженер, который устанавливает местоположение границ земельного участка, определяет его площадь, проводит согласование местоположения границ смежных участков с соседями и подготавливает межевой план.

Межевой план вместе с заявлением о постановке на кадастровый учет необходимо представить в ближайший офис МФЦ. Внесение сведений о границах земельного участка в ЕГРН производится без взимания госпошлины.

Несмотря на то, что межевание не является обязательной процедурой, число земельных участков, границы которых определены, в России с каждым годом растет. Сегодня уже 36,9 млн (или 60,6 %) участков имеет установленные границы.