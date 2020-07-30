Два российских гроссмейстера Ян Непомнящий и Петр Свидлер сыграют в полуфиналах онлайн-турнира по рапиду "Легенды шахмат".

По итогам кругового раунда, когда десять участников по одному разу встречались друг с другом, лидером стал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Он не потерпел ни одного поражения и набрал 25 очков. В четверку сильнейших также попали Ян Непомнящий (20), Аниш Гири из Нидерландов (18) и Петр Свидлер (14). До турнира по нокаут-системе гроссмейтеры, которых можно отнести к "легендам", не добрались: россиянин Владимир Крамник, украинец Василий Иванчук, израильтянин Борис Гельфанд и Виши Ананд из Индии.

В полуфиналах Карлсен сойдется с Петром Свидлером, которого уже обыгрывал в предвариловке, а Непомнящий - с Гири. Матчи пройдут с 31 июля по 2 августа, противостояния будут вестись до двух побед. Финал состоится с 3 по 5 августа.