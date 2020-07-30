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30.07.2020 15:22
Рубрика: Общество

Таинственно парящее над Марсом облако вернулось

Текст: Денис Передельский
Фото: ESA/GCP/UPV/EHU Bilbao Фото: ESA/GCP/UPV/EHU Bilbao
Фото: ESA/GCP/UPV/EHU Bilbao

Международная команда астрономов, обрабатывающая поступающие с орбитального аппарата Mars Express данные, сообщила о возвращении таинственного длинного облака, которое парит над потухшим вулканом Arsia Mons (Гора Арсия) на Марсе.

Снимки вернувшегося облака на своем сайте опубликовало Европейское космическое агентство. В релизе к ним сообщается, что они были сделаны 17 и 19 июля камерой визуального мониторинга (VMC), которая установлена на орбитальном аппарате Mars Express. С ее помощью ученые изучают с орбиты Красную планету вот уже 16 лет.

Фото: iStock
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"Мы изучали этот интригующий феномен и ожидали увидеть именно такую облачную форму, - объясняет ведущий автор этого продолжающегося исследования Хорхе Эрнандес-Бернал из Университета Страны Басков (Испания). - Это удлиненное облако образуется каждый марсианский год после южного солнцестояния и повторяется в течение 80 или более дней. Однако мы пока не знаем, всегда ли такие облака являются столь  впечатляющими".

Ученые отмечают, что таинственное длинное и очень тонкое облако снова и снова появляется над 20-километровым вулканом Гора Монс. Судя по новым снимкам, длина данного облака, которое меняется ежедневно, может достигать 1800 км.

В предыдущих исследованиях было установлено, что такие облака состоят из водяного льда. Несмотря на свой внешний вид и то, что парят они над вулканом, их природа не связана с вулканической активностью. Но, по мнению ученых, вулкан все-таки играет свою роль: вероятно, эти любопытные облака формируются воздушными потоками, находящимися под влиянием "подветренного" склона горы.

Марсианский день немного длиннее земного дня: его продолжительность составляет 24 часа 39 минут и 35 секунд. Год на Красной планете состоит примерно из 687 земных дней. Поэтому времена года там длятся вдвое дольше, чем на нашей планете.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Южное солнцестояние на Марсе - это период года, когда Солнце находится в самой южной точке марсианского неба. На Земле подобное явление наблюдается 21 декабря. Именно в этот период на Марсе ранним утром периодически очень быстро вырастает и исчезает несколько часов спустя мимолетное облако.

Большинство космических кораблей на орбите вокруг Красной планеты могут наблюдать за ее поверхностью только днем. Поэтому их камеры, как правило, зафиксировать таинственное облако не могут.

Однако аппарат Mars Express находится в привилегированном положении - высокоэллиптическая орбита этого космического корабля в сочетании с широким углом обзора камеры VMC позволяет делать снимки, охватывающие большую часть планеты ранним утром.

Астрономы надеются, что дальнейшие исследования помогут раскрыть тайну этих облаков и понять, почему они появляются и исчезают с определенной периодичностью, а также почему рождаются исключительно рано утром.

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