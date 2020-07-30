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30.07.2020 22:17
Рубрика: Спорт

В стиле чемпиона

Олейник подписал контракт с менеджером Хабиба
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 168(8222)
Российский боец ММА Алексей Олейник подписал контракт с менеджером Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизом, о чем тот сообщил в "Твиттере".

Уже 8 августа мы увидим 43-летнего Олейника в октагоне в Лас-Вегасе. Его поединок с американцем Дерриком Льюисом станет главным событием турнира UFC Vegas 6.

Хабиб Нурмагомедов вернулся к тренировкам

Напомним: 9 мая на турнире UFC 249 Олейник вышел андердогом на бой с бразильцем Фабрисиу Вердумом и победил раздельным решением судей. После этого он попал в топ-10 тяжеловесов промоушена.

Что касается чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, то накануне он раскрыл планы на будущее. Под постом о бое с Джастином Гэтжи (США), который состоится 24 октября, Нурмагомедов оставил следующий комментарий: "В октябре - Джастин, в апреле - Сен-Пьер". Чуть ранее глава UFC Дэйна Уайт отметил: бой с канадцем Сен-Пьером мог бы стать заключительным в карьере россиянина.

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