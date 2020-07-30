Опубликован новый рейтинг университетов

30 июля опубликован новый Национальный рейтинг университетов за 2020 год, который составляет международная группа "Интерфакс".

Всего в рейтинг попали 337 ведущих университетов и институтов России.

Список лучших вузов возглавил МГУ им. Ломоносова. Второе место у МИФИ, третье - у МФТИ. В топ-10 попали также Высшая школа экономики, Новосибирский госуниверситет, СПбГУ, Томский госуниверситет, Томский политех, МИСиС, Казанский федеральный университет.

Интересно, что в поле зрения экспертов попали не только государственные вузы: в рейтинге 7 негосударственных университетов.

Вузы оценивались по шести параметрам: образовательная деятельность, научные исследования, социальная среда, международное сотрудничество, бренд, инновации и технологическое предпринимательство. Вся информация - из анкет, которые заполнили представители вузов, а также из открытых источников, среди которых сайты вузов и Минобрнауки, информационно-аналитические системы СПАРК и СКАН.

Топ-10 Национального рейтинга университетов