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30.07.2020 12:32
Рубрика: Общество

Опубликован новый рейтинг университетов

Текст: Мария Набиркина
30 июля опубликован новый Национальный рейтинг университетов за 2020 год, который составляет международная группа "Интерфакс".
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Всего в рейтинг попали 337 ведущих университетов и институтов России.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Как проходит онлайн-поступление в вузы в этом году

Список лучших вузов возглавил МГУ им. Ломоносова. Второе место у МИФИ, третье - у МФТИ. В топ-10 попали также Высшая школа экономики, Новосибирский госуниверситет, СПбГУ, Томский госуниверситет, Томский политех, МИСиС, Казанский федеральный университет.

Интересно, что в поле зрения экспертов попали не только государственные вузы: в рейтинге 7 негосударственных университетов.

Вузы оценивались по шести параметрам: образовательная деятельность, научные исследования, социальная среда, международное сотрудничество, бренд, инновации и технологическое предпринимательство. Вся информация - из анкет, которые заполнили представители вузов, а также из открытых источников, среди которых сайты вузов и Минобрнауки, информационно-аналитические системы СПАРК и СКАН.

Топ-10 Национального рейтинга университетов

  1. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
  2. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
  3. Московский физико-технический институт
  4. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
  5. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
  6. Санкт-Петербургский государственный университет
  7. Национальный исследовательский Томский государственный университет
  8. Национальный исследовательский Томский политехнический университет
  9. Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
  10. Казанский (Приволжский) федеральный университет
В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама СЗФО Санкт-Петербург СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Томская область Томск ПФО Татарстан Казань

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