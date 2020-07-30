Опубликован новый рейтинг университетов

Всего в рейтинг попали 337 ведущих университетов и институтов России.
Список лучших вузов возглавил МГУ им. Ломоносова. Второе место у МИФИ, третье - у МФТИ. В топ-10 попали также Высшая школа экономики, Новосибирский госуниверситет, СПбГУ, Томский госуниверситет, Томский политех, МИСиС, Казанский федеральный университет.
Интересно, что в поле зрения экспертов попали не только государственные вузы: в рейтинге 7 негосударственных университетов.
Вузы оценивались по шести параметрам: образовательная деятельность, научные исследования, социальная среда, международное сотрудничество, бренд, инновации и технологическое предпринимательство. Вся информация - из анкет, которые заполнили представители вузов, а также из открытых источников, среди которых сайты вузов и Минобрнауки, информационно-аналитические системы СПАРК и СКАН.
Топ-10 Национального рейтинга университетов
- Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
- Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
- Московский физико-технический институт
- Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
- Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Национальный исследовательский Томский государственный университет
- Национальный исследовательский Томский политехнический университет
- Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
- Казанский (Приволжский) федеральный университет