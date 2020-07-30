ПАО "Нижнекамскнефтехим" объявило войну вредным выбросам

За последние 19 лет ПАО "Нижнекамскнефтехим" сократило вредные выбросы в атмосферу более чем на 50 процентов. И это при том, что выработка продукции на крупнейшем профильном предприятии в Европе увеличилась почти вдвое.

На онлайн-контроле

Чтобы добиться такого результата, компании потребовались годы планомерной работы, направленной на повышение экологической безопасности и улучшение охраны окружающей среды. Практически со дня основания предприятия и по сей день бережное отношение к природе является одним из главных приоритетов "Нижнекамскнефтехима".

Когда создавался химкомбинат, в его структуре почти сразу были построены биологические очистные сооружения (БОС). Причем они были готовы принимать стоки уже в 1966 году, когда предприятие еще не приступило к работе. Позже на комбинате одна за другой появились лаборатории, а потом и отдельное подразделение, главной задачей которых является экологический мониторинг.

Наблюдение за состоянием окружающей среды, его оценка и прогноз играют ключевую роль в обеспечении экологической безопасности любого промышленного предприятия, а уж нефтехимического тем более. В ПАО "Нижнекамскнефтехим", имеющего, кстати, лицензию в области гидрометеорологии, его осуществляют аккредитованные ведомственные лаборатории.

А 12 лет назад на предприятии внедрили автоматизированную систему мониторинга атмосферного воздуха. Содержание вредных веществ контролируется не только по всему периметру промышленной площадки, но и в санитарной защитной зоне, а также на территории биологических очистных сооружений.

В 2019 году предприятие закупило передвижной экологический пост стоимостью 24 миллиона рублей, который позволяет контролировать состояние воздуха по 19 показателям. С его помощью специалисты отбирают пробы в 25 различных точках, включая жилые микрорайоны города.

- Это большое подспорье в работе, - говорит начальник отдела охраны окружающей среды "Нижнекамскнефтехима" Светлана Ямкова. - У сотрудников экологической службы появилась возможность оперативно реагировать на жалобы, своевременно выезжать на место и проводить анализы в режиме онлайн.

Строго следят экологи и за качеством сточных вод. В прошлом году, к примеру, сразу на трех точках промышленной площадки установили автоматические анализаторы. Они каждые восемь минут берут пробы и контролируют состояние сточных вод по показателям pH и общего органического углерода. Так что теперь выявить источник загрязнения и устранить проблему специалисты могут в максимально короткий срок.

Фото: Пресс-служба ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Очистка по-европейски

Настоящим прорывом в природоохранной деятельности ПАО "Нижнекамскнефтехим" стала масштабная реконструкция биологических очистных сооружений, второй и очень важный этап которой завершился в 2019 году. На обновление БОС, служащих для очистки промышленных и городских стоков, предприятие потратило более трех миллиардов рублей.

Во время реконструкции БОС продолжали работать в привычном ритме. Очистка стоков осуществлялась в прежнем объеме, и контроль за качеством никто не отменял. Но это не помешало модернизировать в 2019 году, как и планировалось, узел механической очистки химзагрязненных стоков, где, кстати, внедрили одну из лучших европейских технологий - метод биофильтрации. Причем вместе с московскими коллегами специалистам научно-технологического центра "Нижнекамскнефтехима" удалось подобрать систему биофильтров с эффективностью очистки до 95 процентов.

Кроме того, в 2019 году в ходе второго этапа на предприятии реконструировали и оснастили современным оборудованием химическое отделение лаборатории БОС. А еще построили новый внеплощадочный коллектор для транспортировки сточных вод протяженностью 15 километров.

В результате этого улучшилось качество очищенного стока, была обеспечена безопасная транспортировка стоков. По итогам прошлого года содержание в очищенном стоке органических загрязнителей - ХПК и БПК, ионов аммония, фосфатов, взвешенных веществ, сульфатов поверхностно активных веществ и металлов - заметно сократилось. Как выяснилось, чище стал и атмосферный воздух. Этому способствовало внедрение современной технологии улавливания и обезвреживания парогазовых смесей, отходящих от загрязненных сточных вод

ПАО "Нижнекамскнефтехим" постоянно ведет поиск современных технических решений, которые позволяют совершенствовать работу природоохранных сооружений. В их числе не только БОС, но и объекты размещения отходов, а также буферные пруды, предназначенные для механической очистки сточных вод на реке Тунгуче и ручье Стрелочный Лог.

Фото: Пресс-служба ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Умная экономия

- Обеспечение надежной защиты окружающей среды является одним из главных приоритетов нашей компании, говорит генеральный директор ПАО "Нижнекамскнефтехим" Айрат Сафин. - Поэтому мы вкладываем немалые средства в реализацию экологических программ, направленных на снижение негативного воздействия на природу.

По его словам, модернизация БОС - это лишь часть уже четвертой по счету экологической программы предприятия. Только в прошлом году на ее реализацию было потрачено 2,12 миллиарда. Программа рассчитана на 2014-2020 годы и нацелена на повышение экологической эффективности производств, снижение негативного воздействия на атмосферу, охрану водных ресурсов, развитие природоохранных объектов и совершенствование системы мониторинга и системы экологического менеджмента.

Кроме того, программа включает в себя благоустройство и озеленение территории предприятия и жилых районов города, санитарный уход за пригородными лесными массивами и обустройство единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла.

Важным направлением программы является ресурсосбережение. Ежегодно для производственных нужд компания потребляет около 67 миллионов кубометров свежей воды, а в водоемы сбрасывает 45 миллионов кубометров очищенных стоков.

Для того чтобы более эффективно использовать оборотную воду, в 2014-2019 годах ПАО "Нижнекамскнефтехим" реконструировало 11 градирен, предназначенных для охлаждения большого количества воды. На эти цели затратили 567,7 миллиона рублей, тогда как экономия электроэнергии составила 15 миллионов кВтч/год.

Всего же в рамках программы, начиная с 2014 года, предприятию удалось сократить потребление технической воды на 3 миллиона 341 тысячу кубометров, снизить удельные расходы сырья на 9,7 процента, воды на технические нужды - на 10,2 процента, тепловой энергии - на 6,2 процента, топливного газа - на 2,1 процента, а удельные выбросы загрязняющих веществ - на 18,6 процента и уменьшить удельный сброс сточных вод на 2,8 процента.

Общие затраты ПАО "Нижнекамскнефтехим" в охрану окружающей среды за 2014-2019 годы составили 29 миллиардов рублей.

Тем временем

В рамках пилотной программы холдинга "ТАИФ", в Группу компаний которого входит ПАО "Нижнекамскнефтехим", в Нижнекамске будет создана цифровая интерактивная карта рассеивания вредных веществ. Предполагается, что в нее будут интегрированы данные всех инвентаризаций и результаты непрерывного контроля выброса в режиме реального времени.

Это позволит составить объективную картину состояния атмосферного воздуха и оценить, как влияют на него предприятия.

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