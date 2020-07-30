Парламентарии РФ и Ирана могут встретиться в режиме онлайн

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить возможность проведения заседания межпарламентской комиссии России и Ирана в режиме видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Как напомнил Володин, ситуация с пандемией коронавируса не позволила провести запланированное ранее заседание межпарламентской комиссии.

- Учитывая особый характер межпарламентских связей между Государственной думой и парламентом Ирана, было бы правильно проработать возможность проведения этой встречи в режиме видео-конференц-связи, - отметил спикер. Поручение проработать этот вопрос он дал думскому комитету по международным делам.