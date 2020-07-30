Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ

Западные платформы в любой момент могут выкинуть аккаунты российских СМИ - нет никаких правил, поэтому в Кремле не советуют им доверять.

Комментируя по просьбе журналистов блокировку видеосервисом YouTube аккаунта телеканала "Царьград ТВ", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Выход есть - не зависеть от западных платформ. Любая западная платформа - это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду".

"Никаких правил здесь нет, ни гарантий, ни правил. И именно как к ресурсу с низкой степенью доверия нужно ко всем этим ресурсам и относиться", - заключил Песков.