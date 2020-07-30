Песков заявил о противодействии санкциям Запада

Противодействием санкциям занимается все руководство страны и вся промышленность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя слова бизнесмена Олега Дерипаски в интервью РБК, что якобы всего четыре человека в России занимаются минимизацией эффекта от санкций, Песков подчеркнул: "Естественно, некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики, по импортозамещению в секторе производства, промышленного производства проводились быстрее, чем они проводятся".

"Но говорить о том, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям, неверно", - сказал пресс-секретарь главы государства.

"Этим занимается все правительство и все руководство страны, вся ее промышленность", - заверил представитель Кремля. "Да, хотелось бы, чтобы все было быстрее и эффективнее, но существует определенный потенциал, который реализуется", - заключил он.