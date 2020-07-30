Пять медалей завоевали школьники Беларуси на международной олимпиаде по химии

И спустя почти двести лет после рождения Дмитрия Менделеева - автора периодического закона - будущие рыцари химических открытий считают за честь доказывать на международных турнирах, носящих имя этого научного гения, глубину своих знаний и верность избранному жизненному увлечению.

Это подтвердили и белорусские школьники, завоевав сразу пять наград на 54-ой международной Менделеевской олимпиаде по химии. Золотым призером стала Анастасия Шаляпина, серебряную медаль завоевал Егор Василевский, а бронзовую - Матвей Кислюк. Все они, уточняет БЕЛТА, выпускники лицея национального университета. Серебряными призерами стали также и выпускники гимназии №10 Молодечно - Матвей Новоселов и гимназии №1 Витебска - Андрей Крисанов.

А всего в состязании, в состав оргкомитета которого входят профессора и преподаватели ряда мировых научных центров, приняли участие 130 школьников из почти трех десятков стран. Было разыграно 39 бронзовых, 26 серебряных и 13 золотых медалей. Абсолютным победителем признан Илья Чайка - российский ученик выпускного класса из Магнитогорска. Его наградили премией имени академика Валерия Лунина, впервые учрежденной организаторами.

Правда, в этом году пандемия коронавируса внесла в научное состязание определенные коррективы. Во-первых, оно проводилась в дистанционном формате, а юным поклонникам великого русского ученого предлагалось пройти только два теоретических тура, которые включали задачи из области неорганической, органической, аналитической и физической химии, а также науки о живом. А в прошлые года, уточняет агентство, всем участникам предлагалось выполнение и практических заданий.

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, уточняет агентство, проводится более полувека и является преемницей Всесоюзной химической олимпиады, продолжая и ее нумерацию. Кстати, уже более пятнадцати лет в ней, кроме школьников стран СНГ и Балтии, принимают участие команды из Болгарии, Македонии и Румынии, а с 2012-го заявки подают школьники из Венгрии, Турции и Саудовской Аравии.

Уже четыре года в олимпиаде участвуют команды Израиля, Монголии и Нигерии. А в прошлом году к состязанию присоединились школьники Австрии, Ирака, Ирана, Китая, Словакии, Сирии и Чехии. Кстати, в будущем году организаторы рассчитывают провести олимпиаду в традиционном режиме в столице Венгрии - Будапеште.