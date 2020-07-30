Почему дорожает строительство частных домов

Строительство индивидуальных жилых домов за последние месяцы подорожало. Это вызвано не столько ростом цен на стройматериалы, сколько дефицитом рабочих.

За последние полгода, по данным Росстата, производители подняли цены на некоторые строительные и отделочные материалы. Сильнее всего подорожал щитовой паркет (на 10,4%), на 6% повысились цены на стеновые железобетонные панели, на 4,8% - на цемент, на 4,3% - на силикатные блоки. На 1% подросла стоимость деревянных домов заводского изготовления.

В Национальном объединении производителей стройматериалов и конструкций считают, что цены изменились незначительно, а резкого скачка себестоимости материалов не ожидается. В разных регионах цены на стройматериалы изменились по-разному, говорит член Комиссии по стройматериалам общественного совета при минстрое Дмитрий Котровский. "Если производители из-за приостановки строек потеряли месяц, логично, что они на 8% захотят поднять цены на продукцию, чтобы компенсировать простой. А это в итоге скажется на цене квадратного метра жилья для покупателей", - говорит Котровский. Сильно пострадали производители, которые обычно продают материалы мелким оптом частным лицам.

Компании, занимающиеся строительством индивидуальных жилых домов, заметного подорожания стройматериалов пока не отмечают. "Сейчас идет обычное сезонное подорожание, такое бывает каждый год. Перебоев с поставками нет", - сказали "РГ" в компании "Стройдомтраст". В компании "Дачный сезон" планируют в ближайшее время на 10% поднять цены на услуги, но связывают это с дефицитом рабочей силы из-за закрытия границ и необходимостью удержать своих рабочих, повышая зарплаты. Из-за снижения спроса весной у производителей стройматериалов есть запасы на складах, отмечает директор по развитию компании Никита Лутовинов. Но, поскольку спрос на дома сейчас выше обычного на 20%, не исключено, что в августе компании, у которых нет предварительных договоренностей с поставщиками, столкнутся со сложностями в получении материалов и вынуждены будут затягивать сроки строительства. В зоне риска, в частности - блоки и клееный брус.

Цены жилищного строительства в большей степени связаны не с незначительным повышением стоимости отдельных стройматериалов, а с оттоком в период пандемии рабочей силы, подтверждает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Когда ситуация нормализуется, цены вниз не пойдут, но стабилизируются, считает он.