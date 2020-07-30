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29.07.2020 20:00
Рубрика: Экономика

Ушла без спроса

Почему в Европе падает цена на нефть из России
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8221)
Впервые с апреля цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась ниже стоимости европейской марки Brent.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Теперь Urals торгуется здесь со скидкой 0,13 доллара за баррель к эталонному сорту. В августе, как ожидает Argus, морские поставки Urals вырастут более чем на 40%, до 1,1 млн баррелей в сутки с 770 тыс. баррелей в июле. Это может снизить цены на российский сорт до традиционного дисконта к Brent в 2-3 доллара, но восстановит упавший на него почти на 30% в июле спрос. Если это произойдет, нефтяной рынок Европы вернется к докризисному состоянию, с той лишь разницей, что его объемы пока далеки от прежних.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Причина снижения спроса на Urals - высокая цена, которая сложилась в мае - июне из-за ограниченного предложения среднетяжелой нефти в Европе. В результате европейские покупатели стали постепенно отказываться от Urals в пользу каспийской, североморской, ближневосточной и американской нефти.

Когда страны ОПЕК+ 15 июля принимали решение об увеличении добычи на 2 млн баррелей в сутки, ожидалось, что дополнительные объемы производства нефти будут использованы для переработки внутри стран альянса. На деле, по предварительным оценкам, в августе объем внутренней переработки нефти в России вырастет лишь на 54 тыс. баррелей в сутки, а увеличение производства - на 400 тыс. баррелей. Оставшиеся 346 тыс. баррелей с большой долей вероятности будут отправлены на экспорт.

По мнению экспертов, цены на Urals вернутся к нормальному для себя отставанию от стоимости Brent, так же как и восстановится доля российской нефти на европейском рынке. Немаловажное значение будет играть дальнейшее увеличение добычи нефти по условиям сделки ОПЕК+. "В сравнении с Brent, предложение которого на рынке в реальности не существует и оно не регулируется пактом ОПЕК+, объемы Urals будут увеличиваться, что неизбежно приведет к возвращению дисконта на российскую нефть", - сказал ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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