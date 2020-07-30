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30.07.2020 09:27

Помпео и его единомышленники продолжают нападки на Китай

В последнее время в своих антикитайских выступлениях госсекретарь США Майк Помпео, глава ФБР Кристофер Рэй и советник президента США по вопросам государственной безопасности Роберт О'Брайн безо всяких оснований обвиняют Китай в краже прав на интеллектуальную собственность, а китайских студентов и работающих в США сотрудников компаний - в скрытых мотивах, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AP Photo/Andrew Harnik, Pool Фото: AP Photo/Andrew Harnik, Pool
Фото: AP Photo/Andrew Harnik, Pool

Под этим же предлогом американская сторона закрыла генконсульство КНР в Хьюстоне, что стало серьезным подрывом китайско-американских отношений. Именно Помпео и другие американские политики похвалялись, что США расставили по всему миру шпионские сети, любой ценой подавляя научно-техническое развитие других стран. Сразу после того, как американская сторона потребовала закрытия дипмиссии в Хьюстоне, ряд американских СМИ назвали так называемые "акты хищения Китаем прав на интеллектуальную собственность" сомнительными, отмечая, что подобные действия американской администрации не что иное, как переключение внимания американцев с неудач в противоэпидемической работе, а также дополнительные очки в предвыборной гонке.

С повышением научно-технического уровня Китая американские политики, увлекающиеся игрой с нулевой суммой, стали судорожно искать новые пункты для обвинений, так появился "тезис" о том, что Китай якобы "похищает американские технологии". Под этим предлогом политическая элита США вводит санкции в отношении китайских компаний, пытаясь развязать антикитайскую "научно-техническую войну" в целях защиты американского лидерства в научно-технической сфере. Все это окончательно снимает лицемерную завесу "свободной конкуренции", которую повсюду пропагандируют США.

Как известно, почти треть специалистов, работающих в американских исследовательских учреждениях, получила подготовку в Китае. Лидирующие позиции Вашингтона в сфере технологий искусственного интеллекта во многом связаны и со вкладом китайских ученых. Об этом свидетельствуют данные доклада "О мировых профессионалах в изучении технологий искусственного интеллекта", подготовленном аналитическим центром Марко Поло Института Полсона во второй декаде июня.

Профессор Гарвардского университета Эзра Вогель в своей недавней статье предупредил, что разрыв китайско-американских гуманитарных обменов нанесет ущерб интересам самих США.

Тесные связи между Пекином и Вашингтоном в торгово-экономической и культурной областях выгодны для обоих государств. Национальная экономика США не переживет удар от возможного разрыва, считает Ли Чэн, директор Китайского центра имени Джона Л. Торнтона в Институте Брукингса, именно это он говорил в интервью Медиакорпорации Китая.

Здравомыслящим людям понятно, что ключом к достижению научно-технического прогресса в течение более 70 лет после образования КНР является опора на собственные силы, упорная и самоотверженная работа, а также активное участие в международном сотрудничестве. Сегодня КНР уже стала глобальной державой в инновационной сфере, выступая основной движущей силой развития интеллектуальных разработок.

История говорит о том, что только открытость, взаимодействие и инклюзивность способствуют прогрессу человеческой цивилизации, это путь к успеху для всех и даже для США.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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