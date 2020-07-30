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30.07.2020 19:32
Рубрика: Власть

Посол РФ прокомментировал ситуацию с задержанными в Беларуси россиянами

Текст: Диана Ковалева

Москва уже направила в МИД Беларуси ноту с требованием предоставить доступ консульских сотрудников к задержанным в республике россиянам. Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"30 июля в ходе встречи с министром иностранных дел Владимиром Макеем я подчеркнул, что посольство обязано и обеспечит защиту прав российских граждан, временно задержанных правоохранительными органами. Доступ консульских сотрудников к нашим гражданам должен быть оперативно обеспечен. Нами уже направлена соответствующая нота в адрес внешнеполитического ведомства республики", - говорится в тексте официального комментария Мезенцева.

Дипломат также призвал журналистов не распространять непроверенную информацию, которая может нанести ущерб отношениям России и Беларуси.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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"Полагаем, что журналисты… не допустят в дальнейшем обвинительного тона в освещении сложившейся ситуации", - заявил посол.

Он также подчеркнул, что "масштаб, историческая значимость двухсторонних отношений, совместная нацеленность на расширение сотрудничества по многим и многим направлениям, важность Союзного договора - это непреходящие ценности для наших братских народов". А потому недопустимо ставить это под сомнение, ссылаясь на возникший инцидент, который еще следует тщательно проанализировать, отметил Мезенцев. По его словам, камуфляжная форма и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции - в частности, "неготовность" выпить за друзей - не являются поводом для такого пристального внимания со стороны СМИ.

Напомним, что 29 июля белорусская сторона сообщила о задержании 33 граждан РФ. На страницах республиканских СМИ неоднократно отмечалось, что россияне вели себя "странно": были спокойными, не употребляли спиртное и были одеты в одежду в стиле "милитари".

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