Посол РФ рассказал, куда направлялись задержанные в Беларуси россияне

Задержанные в Беларуси граждане РФ направлялись транзитом в третью страну и имели трудовой договор с зарегистрированной в Беларуси коммерческой фирмой. Об этом сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", - говорится в распространенном заявлении посла.

Дипломат также уточнил, что задержанные россияне намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не рассчитывали оставаться в Беларуси в течение долгого времени. Позднее граждане РФ планировали самолетом вернуться в Москву из другого государства, уже минуя белорусскую территорию, отметил Мезенцев.

Он также подчеркнул, что основанием для приезда россиян в Беларусь стал "заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор". По словам посла, "россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом - отнюдь не в Беларуси". Однако эту информацию, как отметил Мезенцев, еще предстоит проверить.

Дипломат подчеркнул, что все утверждения о попытках вмешательства задержанных во внутренние дела Беларуси являются безосновательными.

Напомним, что 29 июля белорусская сторона сообщила о задержании 33 граждан РФ. На страницах республиканских СМИ неоднократно отмечалось, что россияне вели себя "странно": были спокойными, не употребляли спиртное и были одеты в одежду в стиле "милитари".