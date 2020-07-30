Правительство России упростит получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг - с 2021 года справка об отсутствии задолженности по платежам россиянам для этого не потребуется. Об этом на заседании кабмина рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он также сообщил, что подготовлено распоряжение о возобновлении плановой работы федеральных медицинских учреждений в регионах.

Для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ льготникам не потребуются справки об отсутствии задолженности, сообщил премьер-министр. Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС

Правительство освободит граждан от лишней волокиты для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

- С начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию. Соответствующее постановление подготовлено, - заявил премьер-министр.

Всю необходимую информацию, начиная с 2021 года, будет собирать уполномоченный орган, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и региональных систем. Все это необходимо для того, чтобы россиянам не приходилось ходить по инстанциям, добавил глава кабинета министров.

Михаил Мишустин напомнил также о совещании президента по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. "Был дан ряд поручений, по которым правительство уже начало работу", - заметил он.

На совещании Владимир Путин говорил о необходимости принятия взвешенных решений при постепенной отмене ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. "Именно так мы действовали, принимая решение о поэтапном восстановлении плановой работы медицинских учреждений, где были развернуты дополнительные койки для больных коронавирусом", - сказал Михаил Мишустин.

Речь идет о медицинских организациях федеральных органов власти и вузов, военных госпиталях, а также о частных клиниках.

Эти решения нужны, чтобы людям не приходилось ходить по инстанциям и кабинетам

На первом этапе было принято решение о восстановлении деятельности федеральных организаций в Москве, сейчас на очереди другие регионы. "Соответствующее распоряжение правительства подготовлено", - заявил премьер-министр.

Однако он обратил особое внимание на то, что решение о восстановлении работы таких медучреждений должно приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в регионе и по согласованию с губернатором. Мишустин напомнил слова главы государства - резерв коек должен быть обязательно сохранен. И при этом в каждом субъекте Федерации, где медучреждения возвращаются к плановой работе, важно скорректировать процедуру маршрутизации пациентов с подозрением на коронавирус или с уже подтвержденным диагнозом, отметил он.

Среди вопросов в повестке заседания правительства значилось выделение бюджетных средств Республике Марий Эл. Российским регионам с наиболее сложной социально-экономической ситуацией оказывается помощь - в целом до 2024 года они получат по 5 миллиардов рублей для восстановления экономики и улучшения условий жизни граждан. "Это десять регионов, для которых были разработаны индивидуальные программы. В июне на их реализацию было направлено более 26 миллиардов рублей", - отметил Мишустин.

- Сегодня правительство выделит средства Республике Марий Эл на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры - аэропорта, автовокзала и пассажирских причалов. Общая сумма бюджетных ассигнований в течение трех лет составит более 400 млн рублей, - рассказал на заседании глава кабмина.

По его словам, это позволит расширить сеть воздушных перевозок и серьезно увеличить пассажиропоток, а кроме того, повысить доступность пригородного сообщения.