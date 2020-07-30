Премьерные серии пятого сезона "Маши и Медведя" появились в Сети

30 июля в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD состоялась премьера пятого сезона детского мультсериала "Маша и Медведь" от анимационной студии Animaccord. Всего в новом сезоне 26 эпизодов. Сегодня можно посмотреть первые две серии. "Большой поход" - о веселых приключениях героев по дороге к вулканам и "Что внутри?" - наглядное и юмористичное пособие от Маши по конструированию техники. Новые серии будут выходить раз в месяц. В пятом сезоне компания Animaccord впервые выпускает серии "Маши и Медведя" в разрешении 4К.

Напомним, что сериал попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Первые три сезона "Маши и Медведя" можно также посмотреть на КиноПоиске, который вполне серьезно взялся на детский контент - ранее представил своим зрителям проект, связанный с другим анимационным хитом - "Смешарики".

Одновременно с запуском нового сезона "Маши и Медведя" на КиноПоиск HD выходит новый музыкальный проект студии Animaccord "Песенки для малышей", где главная героиня тоже Маша: в каждой серии она исполняет легкие для запоминания развивающие мелодии, на которых воспитываются дети разных стран мира, изучая алфавит, счет и многое другое.

Новый сезон "Маши и Медведя" и "Песенки для малышей" доступны по подписке КиноПоиск HD на любом устройстве. Мультсериалы можно также смотреть в безопасном детском режиме онлайн-кинотеатра: его может создать любой подписчик. В каталоге детского режима - тысячи популярных фильмов и мультсериалов. Витрина формируется на основе персональных рекомендаций с учетом возраста, пола и интересов ребенка, а любимые сказочные персонажи помогают мамам и папам мягко ограничивать время просмотра мультиков.