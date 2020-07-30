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30.07.2020 07:47
Рубрика: Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособие по безработице

Текст: Алексей Дуэль

Сделать минимальное пособие по безработице равным размеру прожиточного минимума в регионе, а максимальное - средней зарплате предлагает Федерация независимых профсоюзов России. Письмо с подобным предложением было направлено в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально трудовых отношений, пишут "Известия". Размер пособия по безработице на следующий год сейчас обсуждают на этом сайте.

Повышенный размер пособий по безработице сохранится до конца лета

Сегодня в России минимальный уровень пособия по безработице составляет 4,5 тысячи рублей, максимальное значение установлено на уровне прожиточного минимума - 12130 рублей. Как пояснили в Минтруде, предложение профсоюзов, как и всех других участников обсуждения, будет тщательно изучено. При этом в ведомстве указали, что пособие по безработице - мера поддержки на время поиска работы, а не замена трудовых доходов.

Если предложения профсоюзов будут приняты, то "вилка" размеров пособия может колебаться, в зависимости от регионы, от 11,5 тысячи до 66 тысяч рублей.

Экономика Пенсии и пособия Фонды, ассоциации и союзы Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) Правительство Минтруд Пособия по безработице

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