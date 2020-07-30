Профсоюзы предложили увеличить пособие по безработице

Сделать минимальное пособие по безработице равным размеру прожиточного минимума в регионе, а максимальное - средней зарплате предлагает Федерация независимых профсоюзов России. Письмо с подобным предложением было направлено в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально трудовых отношений, пишут "Известия". Размер пособия по безработице на следующий год сейчас обсуждают на этом сайте.

Сегодня в России минимальный уровень пособия по безработице составляет 4,5 тысячи рублей, максимальное значение установлено на уровне прожиточного минимума - 12130 рублей. Как пояснили в Минтруде, предложение профсоюзов, как и всех других участников обсуждения, будет тщательно изучено. При этом в ведомстве указали, что пособие по безработице - мера поддержки на время поиска работы, а не замена трудовых доходов.

Если предложения профсоюзов будут приняты, то "вилка" размеров пособия может колебаться, в зависимости от регионы, от 11,5 тысячи до 66 тысяч рублей.