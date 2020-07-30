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30.07.2020 13:51
Рубрика: Власть

Прокуроры добились выплат медикам на 1,5 млрд рублей

Текст: Иван Егоров

После вмешательства прокуратуры медикам перечислили 1,5 млрд рублей стимулирующих выплат. Восстановлены права 55 тысяч медработников. Об этом на коллегии надзорного ведомства заявил Генеральный прокурор Игорь Краснов.

Фото: vesti.ru
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По его словам, в условиях распространения коронавирусной инфекции в зоне особого внимания прокуроров находились вопросы оказания гражданам медицинской помощи, обеспечения их лекарствами и средствами индивидуальной защиты, обеспечения социальных гарантий. Так, прокуроры защитили трудовые права почти 283 тысяч граждан, сумма погашенного перед ними долга по зарплате превысила 4,3 млрд рублей.

Также, как отметил Игорь Краснов, первоочередное внимание уделялось реализации нацпроектов, расходованию и доведению до получателей бюджетных средств. В этой сфере выявлено более 22,6 тысячи нарушений, внесено свыше 12 тысяч актов реагирования, по инициативе прокуроров возбуждено 237 уголовных дел.

Как отметил Генпрокурор, жестко прокуроры реагировали и на факты необоснованного завышения цен, прежде всего на товары первой необходимости.

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