В Израиле птенца белоголового сипа выкормил дрон

Птенца белоголового сипа, лишившегося матери, удалось спасти с помощью мультикоптера, который доставлял ему еду в гнездо. Это первый известный случай успешного выкармливания хищной птицы с помощью бесплотного летательного аппарата.

По сообщению газеты "Гаарец", выполнить миссию по спасению птенца израильским орнитологам помогли военные - сотрудники спецназа из Армии обороны Израиля, которые управляли беспилотником.

Белоголовый сип, распространенный в Евразии, в Северной и Северо-Восточной Африке, пока не относится к видам, находящимся на грани вымирания, но число этих птиц на некоторых территориях все же уменьшается. Поэтому в Израиле за их популяцией следят, устанавливая онлайн-камеры на гнездах. С помощью такой камеры ученые из управления охраны природы и национальных парков страны узнали о появлении птенца сипа в гнезде на севере Израиля.

Вскоре после рождения его мать погибла на линиях электропередач, а у отца не получалось в одиночку накормить потомство. На помощь пришли люди, точнее, дрон, который каждые два - четыре дня доставлял обогащенную витаминами и пищевыми добавками пищу птицам на скальном уступе.

В результате птенец выжил, повзрослел и смог покинуть гнездо. С момента гибели его матери прошло 52 дня, а всего с его появления на свет - 136 дней. Теперь он должен научиться находить пищу самостоятельно, избегая опасностей.