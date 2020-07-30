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30.07.2020 16:03
Рубрика: Власть

Путин поддержал идею создания суворовского училища в Иркутске

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин обещал поручить министерству обороны проработать вопрос создания Суворовского военного училища в Иркутске.

Встреча главы государства с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым прошла в режиме видеоконференции. В регионе большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи, сказал Кобзев и поблагодарил за то, что Иркутску было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". "Здесь более 3,5 тысячи общественных организаций военно-патриотического назначения. Здесь есть два кадетских корпуса", - перечислил он.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Иркутское авиационно-инженерное училище ликвидировали 11 лет назад, мы предложили с помощью общественности рассмотреть и чтобы вы нас поддержали - создание Суворовского военного училища", - обратился с просьбой врио главы региона. "Город Иркутск имеет славные традиции офицерства, здесь мы провели опрос, анкетирование, и 98 процентов высказались за то, чтобы именно на базе объектов Иркутского авиационно-инженерного училища - восстановить, реставрировать их - создать Суворовское военное училище", - заметил он.

"Если есть такая возможность и с вашей стороны будет поддержана инициатива, мы посчитали, предварительная оценка составит на ремонтные и реставрационные работы около 1 млрд рублей. Мы готовы проработать с министерством обороны, представить. Конечно, правительство Иркутской области тоже будет участвовать в софинансировании и создании этого Суворовского военного училища", - заверил Кобзев и добавил, что общественность, особенно старшее поколение, постоянно просит его поставить этот вопрос перед президентом.

"Но ведь не только нужно будет привести в порядок здания и сооружения, нужно будет содержать потом соответствующим образом. Я поручу это проработать Минобороны, вы с ними тоже поработайте, и по этому вопросу, пожалуйста, представьте свои предложения", - решил глава государства.

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