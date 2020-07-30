Рабочая группа по Конституции наметила план реализации поправок

Напомним, что именно рабочая группа по подготовке конституционных поправок собирала во всех регионах идеи для обновления Основного Закона. После того как граждане РФ поддержали поправки в ходе голосования, профильная группа продолжила работу. По поручению президента она займется мониторингом реализации новых норм.
"Работа предстоит колоссальная", - предупредил коллег сопредседатель группы, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В планах - сто законов, основную часть которых планируется подготовить в ходе осенней сессии парламента. Однако до конца года Госдуме и Совфеду точно не успеть принять всю "конституционную сотню". Ведь "законы должны быть качественные, выверенные и не должны противоречить друг другу", подчеркнул он. "В нашем случае гонка ни к чему", - добавил Крашенинников.
Парламент уже принял первый закон, направленный на реализацию конституционных изменений. Речь идет о признании действий и призывов по отчуждению территорий РФ экстремизмом. Теперь предстоит одобрить поправки в Уголовный и Административный кодексы о наказании за такие деяния. Вопрос планируется рассматривать в сентябре, сказал Павел Крашенинников. Как уточнил еще один сопредседатель, глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, необходимо будет определить, какие именно высказывания считать призывами к нарушению территориальной целостности. Планируется обсудить эту тему с Верховным Судом. "Нас беспокоит, не буду скрывать, возможное злоупотребление - особенно если кто-то высказывается в соцсетях, - сказал Клишас. - Нужно будет очень четко определить, что есть призывы к такого рода действиям". Он напомнил, что на первый раз планируется административное наказание, а уголовное - только за рецидивы.
Также в начале осени в Госдуму будет внесен проект закона о правительстве - основной для закрепления принципа единства публичной власти, отраженном в обновленной Конституции. Первым в новую сессию, считают в рабочей группе, необходимо будет принимать именно этот документ. "В законе о правительстве, кроме единства системы публичной власти, будет много других норм, например, вопросы, связанные с назначением министров, - сказал Павел Крашенинников журналистам. - Часть федеральных министров будут проходить процедуру назначения через консультации в Совете Федерации, еще часть будет утверждаться в Госдуме".
Также в документе будет отражен вопрос об ограничениях для вступления в ту или иную должность - запрет двойного гражданства, вида на жительство в другой стране и т.п. "Поэтому, конечно, этот закон будет достаточно большой", - отметил парламентарий. Он пояснил, что текст еще не готов - пока есть только наработки. Затем с учетом норм закона о кабмине будут приниматься другие документы - о Госсовете, об организации органов власти в субъектах Федерации, о местном самоуправлении. Также в планах на сессию - законопроекты о культуре, о науке и о федеральных территориях.
После принятия федеральных законов - дело за региональными парламентами. По словам Крашенинникова, члены рабочей группы будут консультировать, как скорректировать законодательство регионов в соответствии с Конституцией. Его коллега-сопредседатель, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева заявила, что все регионы должны будут создать свои рабочие группы. Затем при помощи федеральных коллег на местах проведут аудит законодательства и сформируют планы по его изменению. В Приморском и Краснодарском краях такая работа уже началась, и остальные регионы не должны отставать. "Важно не допустить временной и смысловой разрыв вступления поправок в Конституцию на всей территории России", - подчеркнула она.
Экспертизой изменений, которые предстоит внести в законодательство, уже занялась Общественная палата РФ. Как рассказала ее секретарь Лидия Михеева, особое внимание - к нормативным актам о культуре, а также о правовом положении ребенка.