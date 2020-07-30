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30.07.2020 20:33
Рубрика: Власть

Готовят сто законов

Рабочая группа по Конституции наметила план реализации поправок
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8222)
Для реализации обновленной Конституции парламенту предстоит принять сто законов, а региональным депутатам - скорректировать нормативные акты на местах. Как будет организована работа по внедрению поправок в Основной Закон в законодательное поле страны, в четверг обсудила профильная рабочая группа. Так, первым в осеннюю сессию парламента предполагается рассмотреть законопроект о правительстве, который станет основным для закрепления принципа единства публичной власти.
По поручению президента рабочая группа займется мониторингом реализации новых конституционных норм. Фото: Сергей Михеев/РГ По поручению президента рабочая группа займется мониторингом реализации новых конституционных норм. Фото: Сергей Михеев/РГ
По поручению президента рабочая группа займется мониторингом реализации новых конституционных норм. Фото: Сергей Михеев/РГ

Напомним, что именно рабочая группа по подготовке конституционных поправок собирала во всех регионах идеи для обновления Основного Закона. После того как граждане РФ поддержали поправки в ходе голосования, профильная группа продолжила работу. По поручению президента она займется мониторингом реализации новых норм.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

"Работа предстоит колоссальная", - предупредил коллег сопредседатель группы, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В планах - сто законов, основную часть которых планируется подготовить в ходе осенней сессии парламента. Однако до конца года Госдуме и Совфеду точно не успеть принять всю "конституционную сотню". Ведь "законы должны быть качественные, выверенные и не должны противоречить друг другу", подчеркнул он. "В нашем случае гонка ни к чему", - добавил Крашенинников.

Парламент уже принял первый закон, направленный на реализацию конституционных изменений. Речь идет о признании действий и призывов по отчуждению территорий РФ экстремизмом. Теперь предстоит одобрить поправки в Уголовный и Административный кодексы о наказании за такие деяния. Вопрос планируется рассматривать в сентябре, сказал Павел Крашенинников. Как уточнил еще один сопредседатель, глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, необходимо будет определить, какие именно высказывания считать призывами к нарушению территориальной целостности. Планируется обсудить эту тему с Верховным Судом. "Нас беспокоит, не буду скрывать, возможное злоупотребление - особенно если кто-то высказывается в соцсетях, - сказал Клишас. - Нужно будет очень четко определить, что есть призывы к такого рода действиям". Он напомнил, что на первый раз планируется административное наказание, а уголовное - только за рецидивы.

Также в начале осени в Госдуму будет внесен проект закона о правительстве - основной для закрепления принципа единства публичной власти, отраженном в обновленной Конституции. Первым в новую сессию, считают в рабочей группе, необходимо будет принимать именно этот документ. "В законе о правительстве, кроме единства системы публичной власти, будет много других норм, например, вопросы, связанные с назначением министров, - сказал Павел Крашенинников журналистам. - Часть федеральных министров будут проходить процедуру назначения через консультации в Совете Федерации, еще часть будет утверждаться в Госдуме".
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Также в документе будет отражен вопрос об ограничениях для вступления в ту или иную должность - запрет двойного гражданства, вида на жительство в другой стране и т.п. "Поэтому, конечно, этот закон будет достаточно большой", - отметил парламентарий. Он пояснил, что текст еще не готов - пока есть только наработки. Затем с учетом норм закона о кабмине будут приниматься другие документы - о Госсовете, об организации органов власти в субъектах Федерации, о местном самоуправлении. Также в планах на сессию - законопроекты о культуре, о науке и о федеральных территориях.

После принятия федеральных законов - дело за региональными парламентами. По словам Крашенинникова, члены рабочей группы будут консультировать, как скорректировать законодательство регионов в соответствии с Конституцией. Его коллега-сопредседатель, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева заявила, что все регионы должны будут создать свои рабочие группы. Затем при помощи федеральных коллег на местах проведут аудит законодательства и сформируют планы по его изменению. В Приморском и Краснодарском краях такая работа уже началась, и остальные регионы не должны отставать. "Важно не допустить временной и смысловой разрыв вступления поправок в Конституцию на всей территории России", - подчеркнула она.

Экспертизой изменений, которые предстоит внести в законодательство, уже занялась Общественная палата РФ. Как рассказала ее секретарь Лидия Михеева, особое внимание - к нормативным актам о культуре, а также о правовом положении ребенка.

Власть Работа власти Госуправление Поправки в Конституцию РФ

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