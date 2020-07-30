С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.

Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно увеличиваться с учетом поступивших средств. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В прошлом году стоимость балла составляла 87,24 рубля, максимальное увеличение пенсии составило 261,72 рубля. В этом году пенсионный балл стоит 93 рубля, максимальная прибавка составит 279 рублей.

Обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически.

Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий. Как ранее сообщал Пенсионный фонд России, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году накопительные пенсии будут повышены на 9,13%. Такие пенсии вырастут у 80 тысяч россиян.

Накопительная пенсия формируется за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.

Повышение ждет и участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой. Такую пенсию получают 32 тысячи человек, с августа она повысится на 7,99%.

Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты - 1705 рублей в месяц. Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: женщинам с 55 лет, мужчинам - с 60 лет или раньше при наличии права досрочного выхода на пенсию.