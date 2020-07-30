Разработан проект развития национальной гарантийной системы поддержки МСП

Минэкономразвития России завершило разработку проекта об основных положениях развития национальной гарантийной системы (НГС) поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2024 года. Документ официально опубликован и проходит антикоррупционную экспертизу, которая продлится до 5 августа.

Гарантийная поддержка включает упрощение доступа субъектов МСП и самозанятых граждан к мерам финансовой поддержки. Ее, в частности, окажут в виде поручительств, независимых гарантий по кредитным договорам, договорам займа и финансовой аренды (лизинга).

В числе приоритетных задач НГС - поддержка за счет снижения процентной ставки по кредиту (займу), стоимости услуг лизинга, факторинга, уменьшения средних размеров независимых гарантий и поручительств для микро- и малых предприятий. Внимание при оказании такой помощи акцентируют на субъектах МСП, которые заняты в приоритетных и социально значимых направлениях. К примеру, работающих на территории моногородов, в сфере инноваций и высоких технологий (включая стартапы и "газели"), а также в сферах сельскохозяйственной кооперации, благоустройства городской среды, поддержки предпринимательской инициативы граждан.

НГС сформирована для реализации Стратегии развития МСП в России до 2030 года. Участники системы - АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", РГО. За первое полугодие 2020 года они оказали гарантийную поддержку на сумму 67,1 млрд рублей (обеспечили финансовую поддержку на 212 млрд рублей). Объем гарантийной поддержки в рамках НГС по итогам года составит 140,2 млрд рублей, объем финансовой поддержки 362,5 млрд рублей.

"Основным направлением развития НГС на период 2021-2024 годов будет являться дальнейшее увеличение объемов кредитно-гарантийной поддержки в целях расширения доступа субъектов МСП, самозанятых граждан к льготному финансированию в целях реализации федерального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - отмечается в документе.