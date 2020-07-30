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30.07.2020 08:20
Рубрика: Общество

160 НКО участвуют в отборе на получение поддержки от Правительства Москвы

Текст: Любовь Проценко

Почти 160 некоммерческих организаций (НКО) участвуют в отборе на получение поддержки от Правительства Москвы. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- До 10 августа продолжается прием заявок от некоммерческих организаций, которые оказывают услуги в социальной сфере. 50 лучших проектов получат в безвозмездное пользование от города оборудованные помещения для работы с социально незащищенными группами москвичей. Порядка 160 НКО уже заявили об участии в отборе и начали заполнять заявки на предоставление помещений. Работа таких организаций - большая поддержка для города, поэтому нам важно предоставить им максимум возможностей для развития.

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Претендовать на поддержку правительства Москвы могут некоммерческие организации, которые помогают людям с инвалидностью, семьям в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и другим жителям столицы. Город готов предоставить им помещения в безвозмездное пользование на три года. Стать участником отбора могут все социально ориентированные НКО, зарегистрированные и работающие в Москве более двух лет.

Помещения отремонтированы и оборудованы с учетом специфики потребностей целевых групп социально ориентированных НКО. Их два типа. В первом организованы особые условия для работы специализированных ремесленных мастерских и творческих студий для людей с инвалидностью и нарушениями в развитии. Во втором типе услуги в социальной сфере смогут получить семьи в кризисной ситуации, дети, оставшиеся без попечения родителей, приемные семьи и другие представители социально уязвимых групп.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Заявки на участие принимаются в электронном виде до 10 августа. Затем в течение недели пройдет оценка на соответствие условиям отбора, в том числе анализ информации о самой организации. Результаты этой оценки станут доступны 18 августа на сайте отбора.

Экспертизу заявок проведут 36 независимых экспертов, имеющих авторитет и доверие социально ориентированных НКО. Они учтут социальную значимость и актуальность деятельности организаций, опыт оказания услуг, обоснованность выбора помещения и реалистичность ожидаемых результатов. Среди важных критериев − качество работы с благополучателями и информационная открытость.

Комиссия по отбору подведет итоги и определит финалистов. Итоги будут объявлены 23 сентября. Все подробности - на официальном сайте.

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