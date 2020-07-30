5 августа из Москвы в Калугу вылетит первый борт вертолетного такси

Регулярное вертолетное сообщение между Москвой и Калугой стартует 5 августа. Как сообщает агентство "Москва", чартерные вертолетные перевозки из столицы в Калужскую область и обратно станут первым российским маршрутом вертолетного такси.

В Москве конечной остановкой вертолетного такси станет вертодром у метро "Прокшино" в Новомосковском округе. Калужская область выделила для этого площадку на территории международного аэропорта "Калуга". Время в пути составит порядка 40 минут.

Первый рейс по новому маршруту совершат 5 августа специалисты компании "Русские вертолетные системы", которая занимается развитием вертолетного такси в Московском регионе. По мнению представителей компании, чартерные вертолетные перевозки будут востребованы и у корпоративных, и у частных клиентов.