Новости

Москвичам напомнили о важности ношения масок в общественных местах 15:13
В Иванове открыли реконструированный вокзал 15:12
Константин Хабенский рассказал, как пережил самоизоляцию 14:53
Бирюков: Более 75% жилых домов Москвы подготовили к отопительному сезону 14:49
В Европе предсказали судьбу 86 банков 14:44
В честь дня рождения ВДНХ вышел в свет новый путеводитель 14:38
В каких странах Европы больше любят Toyota 14:36
В Кремле прокомментировали задержание граждан России в Беларуси 14:35
В Миассе от COVID-19 скончалась сотрудница скорой помощи 14:22
Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ 14:22
Росстат опроверг высокую смертность в стране от COVID-19 14:15
Большинство россиян не планирует в этом году отправлять детей в лагерь 14:14
Генпрокурор потребовал добиваться реального восстановления прав россиян 14:06
В Подмосковье упростили регистрацию на дачах 13:51
Прокуроры добились выплат медикам на 1,5 млрд рублей 13:51
Глава Совета муфтиев России поздравил с праздником Курбан-байрам 13:49
Названа дата премьеры фильма по роману Пелевина с участием Oxxxymiron 13:48
В Ростовской области арестовали замминистра здравоохранения 13:48
Дальний Восток прикрывает уникальная система ПВО С-400 13:46
Пострадавшим от наводнения в Рузе выплатили 30 миллионов рублей 13:37
В Петербурге органы опеки изъяли ребенка погибшего рэпера Картрайта 13:36
Умер рэпер Malik B, основатель культовой группы The Roots 13:33
Подозреваемым в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии предъявили обвинение 13:30
Генпрокуратура: Число фейков в Сети значительно выросло за время пандемии 13:29
В Москве и Подмосковье выросли цены на квартиры в новостройках 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 14:49
Рубрика: Экономика

Бирюков: Более 75% жилых домов Москвы подготовили к отопительному сезону

Текст: Ирина Огилько

Более 75% жилых домов в Москве подготовили к новому отопительному сезону. Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, несмотря на сокращение сроков подготовки, все работы будут выполнены качественно и в срок - к 1 сентября.

Петр Бирюков напомнил, что из-за эпидемиологической ситуации подготовительные работы стартовали на два месяца позже. Но заверил, что все они будут завершены в срок - до 1 сентября. На сегодняшний день уже полностью готовы более 26 тысяч жилых зданий (свыше 75%) и более 8,7 тысячи социально значимых объектов (89,2%). Всего в подготовительный период запланировано проведение гидравлических испытаний на 16,4 тысячах километров тепловых сетей, уже выполнено более половины объема этой работы.

Фото: iStock
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

- В ходе проведения гидравлических испытаний выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают, например, в прошлом году в ходе аналогичных мероприятий было отремонтировано более 13 тысяч таких участков, - сказал заммэра. - Это позволило предотвратить повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут энергетики - отремонтировано 138 котельных, 7 тысяч тепловых пунктов, 801 силовая трансформаторная подстанция, более 51 километра воздушных и 54 километров кабельных линий электропередач.

Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 12 тысяч километров водопроводных и 4 тысяч километров канализационных сетей, отремонтировали 213 пожарных гидрантов и более 20 тысяч колодцев. В свою очередь специалисты АО "Мосгаз" уже завершили профилактический ремонт более полутора тысяч километров наружных газопроводов и реконструировали еще 30 километров.

Напомним, что всего к осенне-зимнему периоду в городе будут подготовлены более 73 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отопительный сезон в России

Главное сегодня

Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ
Курс евро на Московской бирже превысил 86 рублей, доллара - 73 рубля
Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 млн человек
Профсоюзы предложили увеличить пособие по безработице
Ученые выяснили продолжительность жизни коронавируса в воде
Кто может оформить автокредит со скидкой
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России