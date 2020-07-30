Бирюков: Более 75% жилых домов Москвы подготовили к отопительному сезону

Более 75% жилых домов в Москве подготовили к новому отопительному сезону. Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, несмотря на сокращение сроков подготовки, все работы будут выполнены качественно и в срок - к 1 сентября.

Петр Бирюков напомнил, что из-за эпидемиологической ситуации подготовительные работы стартовали на два месяца позже. Но заверил, что все они будут завершены в срок - до 1 сентября. На сегодняшний день уже полностью готовы более 26 тысяч жилых зданий (свыше 75%) и более 8,7 тысячи социально значимых объектов (89,2%). Всего в подготовительный период запланировано проведение гидравлических испытаний на 16,4 тысячах километров тепловых сетей, уже выполнено более половины объема этой работы.

- В ходе проведения гидравлических испытаний выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают, например, в прошлом году в ходе аналогичных мероприятий было отремонтировано более 13 тысяч таких участков, - сказал заммэра. - Это позволило предотвратить повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут энергетики - отремонтировано 138 котельных, 7 тысяч тепловых пунктов, 801 силовая трансформаторная подстанция, более 51 километра воздушных и 54 километров кабельных линий электропередач.

Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 12 тысяч километров водопроводных и 4 тысяч километров канализационных сетей, отремонтировали 213 пожарных гидрантов и более 20 тысяч колодцев. В свою очередь специалисты АО "Мосгаз" уже завершили профилактический ремонт более полутора тысяч километров наружных газопроводов и реконструировали еще 30 километров.

Напомним, что всего к осенне-зимнему периоду в городе будут подготовлены более 73 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.